“أنمي” جزائري يتوّج في اليابان

توّج فيلم الرسوم المتحركة (الأنمي) الجزائري “خامسة – بئر النسيان” بجائزة “Kabuku” في مهرجان “Niigata” الدولي لأفلام الرسوم المتحركة في اليابان لسنة 2023.

وحاز الفيلم الجزائري لمخرجه خالد شهاب بهذه الجائزة التي تتحدى وتبتكر أشياء جديدة دون التقيد بالقيم التقليدية، حسبما أعلن عبّر صفحته الرسمية على “الانستغرام”.

ويحكي فيلم “خامسة – بئر النسيان” قصة طفل صغير اسمه “أدي”، يسقط في بئر مظلمة، فيفقد ذاكرته. ثم يحاول استعادة وعيه رفقة مخلوقات غريبة، لكنه يواجه صعوبات كبيرة في تحقيق غايته هذه.

ويمر “أدي” بعدها في قاعة عرض تزينها أضواء وكأنها تنير دربه، ثم يجد نفسه في غرفة كبيرة. حيث يلتقي “تيدار”، مخلوق عملاق يرتدي ملابس بيضاء، يشرح له أن ذاكرته محبوسة في الجانب الآخر للغرفة المغلقة بباب عملاق.

وهناك يستطيع استعادة ذاكرته قبل أن تتجمد وتضمحل، لتكون انطلاقة أحداث فيلم “الخامسة”. نسبة إلى اسم الشعلة الزرقاء الصغيرة صاحبة العين الواحدة، التي تصاحب أدي في دربه هذا؛ بحثا عن ذكرياته.

وصُنع الفيلم بتقنيتي ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد، واعتمد فيه على اللغة العربية، مع ترجمة نصية بالإنجليزية أو الفرنسية، وهو موجه للمراهقين والشباب بصفة خاصة.

وسبّق لفيلم الأنيمي “خامسة – بئر النسيان” المشاركة في العديد من المهرجانات الدولية. حيث اعتبر أول فيلم جزائري يشارك في أقدم وأكبر مهرجان رسوم متحركة في أمريكا الشمالية خلال مشاركته في مهرجان “أوتاوا”.