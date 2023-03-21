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المسلسل يبث على قناة الشروق العامة

أنيسة علي باي.. اشتهرت في “بنت البلاد” والمفاجأة في “حداش”!

نادية شريف
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أنيسة علي باي.. اشتهرت في “بنت البلاد” والمفاجأة في “حداش”!
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الفنانة الجزائرية أنيسة علي باي

تطل على المشاهد الجزائري مع بداية الشهر الفضيل الفنانة أنيسة علي باي عبر شاشة الشروق العامة من خلال دور “ملاك” في مسلسل “حداش” الذي يتوقع أن يحقق نجاحا باهرا بجمعه بين الدراما والإثارة.

وأنيسة علي باي فنانة صاعدة، بدأت مشوارها على الشاشة من خلال العروض الإعلانية، واكتسبت شهرة واسعة بتأديتها دور “حيزية” في مسلسل بنت البلاد، الذي أبدعت فيه كفتاة عاشقة، هادئة ومحبة للخير.

ولأن الإثارة هي مطلب عشاق الفن والدراما عبر العالم، فستفاجؤكم “ملاك” بحكايتها في المسلسل الرمضاني “حداش”، والتي تحوي أسرارا كثيرة متعلقة بتاريخ11/11.

يذكر أن الفنانة من مواليد 24 أفريل 1999، تنحدر من ولاية الجزائر العاصمة، وتحصلت على شهادة البكالوريا في العام 2018 ثم التحقت بالمعهد المركزي للموسيقى والتمثيل والرقص لدراسة التمثيل.

بالرغم من صغر سنها استطاعت أن تأسر قلوب الكثيرين من خلال دور “حيزية” في الموسمين 2021 و2022، أين أحبت شخص يدعى “سعيد” يعمل خادما في منزلهم بدوار الثلث الغالي.

ورفعت التحدي هذا الموسم بدور البطولة في المسلسل الجديد “حداش”، حيث تقمصت شخصية ملاك، الفتاة التي تغيب ضحكتها بسبب شخص دخل حياتها.

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