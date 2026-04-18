أنيس حاج موسى مرشح لخلافة محمد صلاح في ليفربول

المدرب الهولندي أرني سلوت كان وراء التحاقه بـ فينورد

وضعت مصادر إعلامية متخصصة، النجم الجزائري لنادي فينورد روتردام الهولندي، أنيس حاج موسى، للالتحاق بصفوف نادي ليفربول الأنجليزي لخلافة النجم المصري، محمد صلاح في قلعة “أنفيلد” وهذا اعتبارا من أن مدرب “الريدز”، أرني سلوت كان وراء انضمامه إلى فينورد.

وقال موقع “فيوتبول ترانسفير” (Football transfers) المتخصص في شؤون الميركاتو وسوق تنقل اللاعبين، أن ترسيم محمد صلاح رحيله عن قلعة ليفربول عقب نهاية هذا الموسم، سيجعل الفريق من دون جناح أيمن حقيقي، ولذلك، فإن إدارة “الريدز” ستتحرك في سوق الانتقالات لسد هذا الفراغ، وأول اللاعبين المرشحين لتعويض النجم المصري، هو الجزائري حاج موسى، جناح نادي فينورد رورتدام الهولندي.

وبحسب نفس المصدر، فإن مدرب ليفربول، الهولندي أرني سلوت يعرف جيدا إمكانات ومؤهلات حاج موسى، اعتبارا أنه كان وراء استقدامه للعب في فينورد قبل رحيله عن تدريبه صيف 2024 متجها للإشراف على ليفربول، وقد يكون سببا في استقدامه للفريق الإنجليزي أيضا لتعويض محمد صلاح.

وقد تكلف صفقة التعاقد مع الجناح الجزائري حاج موسى نادي ليفربول مبلغ 24 مليون يورو -وفقا للمصدر ذاته-، ولكن ناديه فينورد روتردام سيطلب 30 مليون يورو، مع احتمال وضع بند في عقده يتيح للفريق الهولندي الحصول على نسبة مالية معينة من أي عملية بيع مستقبلية.

وتحوّل أنيس حاج موسى إلى النجم الأول لناديه فينورد روتردام هذا الموسم، بتقديمه مستويات مميزة، وتحقيقه أرقاما غير مسبوقة مع الفريق الهولندي، حيث سجل 11 هدفا، وقدم 7 تمريرات حاسمة في 36 مباراة، مقارنة بـ11 هدفا و6 تمريرات حاسمة في 44 مباراة الموسم الماضي وفقا لموقع “ترانسفير ماركت”.

وإلى جانب اهتمام ليفربول بخدمات الدولي الجزائري، تحدثت تقارير صحفية سابقة عن وجوده حاج موسى في مفكرة عديد الأندية على غرار أرسنال ونيوكاسل يونايتد وتشيلسي في إنجلترا، وأولمبيك مارسيليا في فرنسا، وبنفيكا في البرتغال.

ويطمح حاج موسى إلى مواصلة التألق مع فينورد، في ما تبقى من الموسم الجاري، وتأجيل حسم مستقبله إلى ما بعد المشاركة مع المنتخب الوطني في كأس العالم الصيف القادم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.