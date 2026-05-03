“أوبك+” يرفع إنتاج النفط بـ 188 ألف برميل يوميًا خلال جوان

زيادة حصة 6000 برميل للجزائر

اتفق وزراء سبع دول منخرطة في إطار إعلان التعاون (أوبك+) على زيادة جماعية في إنتاج النفط قدرها 188 ألف برميل يوميًا خلال شهر جوان، من بينها 6000 برميل يوميًا حصة الجزائر، وذلك عقب اجتماع تنسيقي شارك فيه وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب.

وجرى الاجتماع، المنعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن اليوم الأحد، بمشاركة الدول التي تطبق تعديلات طوعية في الإنتاج، وهي الجزائر، المملكة العربية السعودية، العراق، كازاخستان، الكويت، سلطنة عُمان وروسيا، في إطار المتابعة المنتظمة لتطورات السوق النفطية الدولية وتعزيز التنسيق لضمان توازنها واستقرارها. كما حضر اللقاء رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، سمير بختي، إلى جانب إطارات من القطاع.

وخلال المناقشات، أجرى الوزراء تقييماً معمقاً لآفاق السوق النفطية على المدى القصير، حيث سجلوا مؤشرات انتعاش مشجعة في ظل توجه الاقتصاد العالمي نحو الاستقرار التدريجي، مدعومة بديناميكية طلب يُنتظر أن تتعزز خلال الأسابيع المقبلة. كما توقعوا أن يفسح التباطؤ المسجل مؤخراً، والمرتبط جزئياً بعوامل موسمية، المجال تدريجياً لتحسن في استهلاك النفط، استناداً إلى أساسيات إجمالية قوية.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق الحرص على تعزيز التنسيق بين الدول السبع من أجل دعم سوق نفطية مستقرة ومتوازنة، حيث جدد المشاركون في ختامه تأكيد تمسكهم بمواصلة التشاور الوثيق والمستمر، والعمل بشكل مسؤول ومنسق واستباقي بما يدعم التطور الإيجابي للسوق النفطية الدولية ويحافظ على استقرارها.