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رياضة
رغم قرار نابولي الإيطالي الاحتفاظ به

أودينيزي الإيطالي يرغب في ضم وناس

ن.ب
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أودينيزي الإيطالي يرغب في ضم وناس

أبدى نادي أودينيزي الإيطالي اهتمامه بضم الدولي الجزائري، آدم وناس، خلال الصائفة الحالية، رغم قرار المدرب الجديد لنابولي، الإيطالي، لوتشيانو سابليتي، الاحتفاظ به، تحسبا للموسم الجديد.

ولعب وناس الموسم الماضي في نادي كروتوني على سبيل الإعارة من نابولي، وشارك معه في 15 مباراة، أسهم خلالها بـ8 أهداف بين صناعة وتسجيل، غير أن ذلك لم يمنع الفريق من السقوط إلى دوري الدرجة الثانية.

المستويات القوية التي قدمها وناس في الدوري الإيطالي، جعلت منه، خلال الأشهر الأخيرة، محل اهتمام عدة فرق إيطالية، تسعى لتقوية صفوفها بلاعبين مميزين، تحسبا لمنافسات الموسم الجديد 2021-2022. وفي هذا الصدد، كشف موقع “موندو أودينيزي” أن الطاقم الفني لنادي أودينيزي بمعية إدارة النادي، يخططان للتعاقد مع وناس في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث يتواجد الدولي الجزائري على رأس قائمة اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم النادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ويأتي هذا رغم أن المدرب سباليتي يرفض فكرة بيع وناس خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بسبب رغبته في التعويل عليه في تشكيلة نابولي، كورقة رابحة قادرة على تغيير سير المباريات.

ومنذ انضمامه إلى نابولي في عام 2017، اكتفى وناس بالمشاركة في 39 مباراة في مختلف المسابقات، بواقع 1117 دقيقة فقط، أسهم فيها في 6 أهداف ما بين صناعة وتسجيل. ويرتبط وناس بعقد مع نابولي يمتد حتى عام 2022، كما تبلغ قيمته السوقية مبلغ 8 ملايين يورو في بورصة “ترانسفير ماركت”.

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