أولمبيك أقبو يتوّج بكأس الجزائر لأقل من 20 سنة

توّج نادي أولمبيك أقبو بلقب كأس الجزائر لكرة القدم لموسم 2025-2026 لفئة أقل من 20 سنة.

وأحرز نادي أقبو الكأس عقب فوزه في المباراة النهائية على وداد بلدية تيسمسيلت، برباعية نظيفة، في مباراة احتضنها أمس الخميس ملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة.

وافتتح أولمبيك أقبو باب التسجيل مبكرا في الدقيقة 12 عن طريق شيكاوي من مخالفة مباشرة، ومع بداية الشوط الثاني، عزّز اللاعب بيتام في د52، بتسجيله الهدف الثاني.

وعاد بيتام ليسجل الهدف الثالث في د 88، قبل أن يسجل بوشريط الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع (90+1).

وستتواصل نهائيات الفئات الشبانية اليوم الجمعة، بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة، بثلاث مباريات في البرنامج:

.نهائي أقل من 16 سنة “ذكور”: شباب بلوزداد – بارادو ..10:00سا.
.نهائي أقل من 17 سنة “إناث”: جمعية الجزائر الوسطى – نادي أقبو .. 15:00سا.
.نهائي أقل من 18 سنة “ذكور”: بارادو – اتحاد الجزائر .. 17:00سا.

