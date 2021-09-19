أولمبيك مارسيليا يتذكر كريم زياني

لم تمر ذكرى خوض النجم السابق للمنتخب الوطني كريم زياني لأول مباراة بألوان أولمبيك مارسيليا مرور الكرام على النادي الفرنسي..

واسترجعت الصفحة الرسمية لأولمبيك مارسيليا، ذكرى عمرها 14 سنة، عندما ظهر كريم زياني لأول مرة بألوان الأولمبيك، في مباراة دوري أبطال أوروبا، أمام بشكتاش التركي.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي مارسيليا: ” نحبك زياني”، وأرفقت العبارة بصورة جميلة للنجم الجزائري السابق، مع إشارة إلى تاريخ 18 سبتمبر 2007، تاريخ خوضه لأول مباراة مع النادي، بالإضافة إلى صور مختلفة للاعب.

وإنتقل كريم زياني سنة 2007 إلى نادي مارسيليا، قادما من نادي سوشو الذي تألق معه بشكل لافت، لينشط مع الأولمبيك لمدة موسمين، قبل أن ينتقل إلى نادي فولسبورغ الألماني، ويواصل مشواره بعدها مع عدة أندية قبل الإعتزال في 2019 في فريق أورليان الفرنسي.