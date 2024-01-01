أوليس سيكون جزائريا

الظاهرة الكروية حاليا في الدوري الإنجليزي، هو نجم كريستال بالاس اللندني، صاحب الرقم سبعة الأسمر مايكل أوليس، الذي يؤدي أداء في منتهى الإبداع ويسجل في كل مباراة، وبدأ الحديث عن ظاهرة كروية جديدة، أوليس جزائري الأم ونيجيري الأب وفرنسي المولد وبريطاني الإقامة، قد يكون جزائريا كما قيل من مصادر من “الفاف”..

خاصة أنه علّق بالإيجاب على قائمة جمال بلماضي الخاصة بـ”كان” كوت ديفوار، وهو الذي لم يعلق على أي تشكيلة على حسابه الخاص، كثيرون يرون أوليس خليفة لرياض محرز، إن قرّر تقمّص ألوان الخضر، وهو مسعى الاتحادية الجزائرية بقيادة وليد صادي مباشرة بعد نهاية كأس أمم إفريقيا، خاصة في حال التتويج باللقب.