الفاف تواجه صعوبات في إقناع مايكل أوليس للعب للخضر

في ظل المنافسة التي تلقاها من إنجلترا ونيجيريا وفرنسا

لا يزال ملف لاعب كريستال بالاس الإنجليزي، مايكل أوليس، بخصوص الجنسية الرياضية التي سيحملها عن قريب عالقا لحد الآن، في ظل الصراع القائم مابين 4 اتحادات كروية تريد تأهيله للعب تحت رايتها، علما أنه يملك حق الاختيار ما بين أربعة منتخبات من بينها الجنسية الرياضية الجزائرية على اعتبار أن والدته من أصول جزائرية.

كشفت الأحد مصادر إعلامية فرنسية، عن تحركات من عدة اتحاديات تسعى لإقناع النجم الصاعدة لنادي كريستال بالاس الإنجليزي، مايكل أوليس، لحمل ألوانها. ومن بين هذه الاتحاديات هناك الاتحاد الجزائري لكرة القدم الذي فتح قنوات الاتصال مع “أوليس” ومحيطه قصد ضمه إلى تشكيلة المنتخب الوطني في أقرب فرصة حسبها.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن الفاف تواجه صعوبات في ظل المنافسة التي وجدتها من عدة اتحادات تريد هي الأخرى خطفه، بعد أن برهن على مستويات كبيرة في البطولة الانجليزية، وأهم منافس لها الاتحاد النيجيري لكرة القدم الذي يمارس ضغوطات على اللاعب بواسطة والده النيجيري، هذا الأخير يأمل في مشاهدة نجله بقميص منتخب “السوبر إيغلز”، نيجيريا أحد المنتخبات الكبيرة على الصعيد القاري.

أضاف ذات المصادر، أن رغبة الجزائر ونيجيريا في الفوز بخدمات مايكل أوليس تصطدم الأخرى بتطلعات الاتحاد الانجليزي لكرة القدم لتجنيس أوليس، من أجل تمثيل المنتخب الإنجليزي. وهي الفكرة المطروحة بقوة لدى الإنجليز لتدعيم منتخبهم.

وبحسب الإعلام الفرنسي، فإن “مايكل أوليس” صاحب 21 عاما لا يريد التسرع في اتخاذ أي قرار سيندم عليه في المستقبل حول تغيير جنسيته الرياضية. وهو ينتظر التفاتة من مدرب الديكة، ديديي ديشان، لاستدعائه إلى المنتخب الفرنسي الأول، بعد أن تم استدعاؤه للمنتخبات الفرنسية الشبانية لأقل من 18 عاما ثم إلى أقل من 21 سنة.