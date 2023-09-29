أول اتصال بين صادي وبلماضي ولقاء مرتقب الأسبوع القادم

شركة عالمية للسيارات مموّلا جديدا للخضر

علمت “الشروق”، من مصادر مطلعة، أن رئيس “الفاف”، وليد صادي والمدرب الوطني، جمال بلماضي تحدثا هاتفيا منتصف الأسبوع الماضي، على أن يلتقيا في الأيام القادمة بمناسبة تربص الخضر الذي ستتخلله مباراتين وديتين أمام الرأس الأخضر يوم الخميس 12 أكتوبر بقسنطينة، والمنتخب المصري يوم 16 أكتوبر المقبل في ملعب “هزاع بن زايد” بالإمارات.

أيام بعد انتخابه رئيسا للاتحاد الجزائري لكرة القدم، تلقى وليد صادي مكالمة هاتفية من المدرب الوطني، جمال بلماضي هنأه بمنصبه الجديد وتحدثا حول الإستراتيجية القادمة قبل الاستحقاقات القادمة بداية من تصفيات كأس العالم ونهائيات كأس إفريقيا 2024 المقررة بكوت ديفوار.

وكان وليد صادي قد صرح، خلال استضافته من طرف التلفزيون الجزائري، بأنه سيلتقي بالناخب الوطني، جمال بلماضي الأسبوع المقبل، دون تحديد اليوم، وأضاف أن لقاءه بمدرب كتيبة “محاربي الصحراء” سيكون بمقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بدالي إبراهيم بالجزائر العاصمة.

وبحسب مصادر مؤكدة، فإن صادي أبلغ المدرب الوطني أن اللقاء سيكون ساعات قبل بداية تربص الخضر وستكون الفرصة أيضا للحديث مع اللاعبين ومساندته لهم في قادم الاستحقاقات، نفس المصدر أكد أنه لا يوجد خلاف بين الرجلين (صادي وبلماضي)، عكس ذلك، تربطهم علاقة احترام، بدليل أن الرئيس الجديد لـ”الفاف”، وليد صادي، قال عن المدرب: “المنتخب الوطني وبلماضي خطان أحمران.. دعونا من التأويلات والمزايدات، اتركوا الناخب الوطني وشأنه وسيكون له كل المساندة مني، سأكون بجانب الناخب والمنتخب في كل دقيقة وفي كل ثانية”.

وفي سياق آخر، علمت “الشروق”، أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم سيتدعم بمموّل جديد، سيكون بنسبة كبيرة ماركة عالمية للسيارات، متواجدة بالجزائر، وقد تكون بنسبة كبيرة “شركة فيات” الذي يكون الرئيس الجديد قد اتفق مع مسؤوليها على مرافقة الاتحاد الجزائري الذي يعاني من أزمة مالية، ولازال البحث عن ممولين آخرين متواصلا، وهي الطريقة التي بإمكانها إعادة “الفاف” إلى سابق عهدها، حيث كانت في فترة من الفترات أغنى اتحادية في القارة الإفريقية التي تضم 54 بلدا.

وكان رئيس “الفيفا” رئيس الاتحادية الدولية لكرة القدم، جياني أنفانتينو، بعث برسالة تهنئة إلى الرئيس الجديد للاتحادية الجزائرية للعبة، وليد صادي، المنتخب على رأس الهيئة الفيدرالية يوم 21 سبتمبر الجاري خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية المنعقدة بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، حسب ما أفادت به “الفاف” عبر موقعها الرسمي.

وأشاد رئيس الهيئة الدولية في رسالة التهنئة، بمؤهلات وخبرة الرئيس الجديد لـ”الفاف” وليد صادي، التي سيكون لها أثر في تطوير كرة القدم الجزائرية.

كما أكد رئيس “الفيفا”، دعمه الكامل لرئيس “الفاف”، وجاهزية هيئته لتقديم المساعدة اللازمة لصادي، من أجل بلوغ أهدافه وطموحاته، معبّرا بالمناسبة، عن تمنياته له بالتوفيق ولمكتبه الفيدرالي، في التحدّيات المقبلة التي تنتظرهم في كرة القدم الجزائرية، علما أن رئيس “الفيفا”، جياني أنفانتينو، كان قد هنأ رئيس “الفاف” وليد صادي، في وقت سابق، بمكالمة هاتفية، قبل تجديد تهنئته من خلال هذه الرسالة الرسمية.