بلماضي يتفوق من جديد في معركة إقناع اللاعبين المغتربين

بإعلان غويري التحاقه الرسمي بالمنتخب الوطني

قبل أسبوعين فقط عن موعد المباراتين الوديتين أمام منتخبي الرأس الأخضر ومصر، المقررتين على التوالي في 12 و16 أكتوبر المقبل، أعلن نجم نادي رين الفرنسي، أمين غويري أنه اختار اللعب لمنتخب الجزائر بدلا من فرنسا، في مفاجأة سارة أثلجت صدور ملايين الجزائريين الذين كانوا يترقبون قدومه منذ مدة وعلى رأسهم الناخب الوطني جمال بلماضي، الذي كان أعلن مطلع سبتمبر الجاري، على هامش مباراة تنزانيا بعنابة، أن غويري اختار رسميا اللعب مع الجزائر.

ينتظر أن يكون المدرب الوطني، جمال بلماضي أكبر السعداء بترسيم التحاق أمين غويري بصفوف المنتخب الوطني بداية من تربص أكتوبر القادم، باعتباره سيكون دعما مهما جدا لهجوم الخضر، الذي يفتقد لمهاجم من طرازه.

وكتب غويري باللغة الفرنسية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” يقول: “بكل فخر أعلن قراري بالانضمام للمنتخب الجزائري”.

وأضاف إلى منشوره: “سأدافع عن قميص المنتخب الجزائري بقلبي وروحي لحمل ألوان بلدي عاليًا والمساهمة في كتابة صفحات أخرى من تاريخها الغني”، وهي عبارات قوية جدا وتحمل عديد الدلالات من لاعب شاب تعرض مؤخرا إلى ضغوطات كبيرة من بعض الأطراف المحسوبة على مدرب المنتخب الفرنسي، ديديه ديشان، من أجل دفعه على التراجع عن قرار اللعب للجزائر.

ويعتبر أمين غويري، الذي لا يتجاوز 23 ربيعا، من الجيل الجديد للاعبين الجزائريين المغتربين الموهوبين، لعب لمنتخب الديوك في الفئات السنية آخرها منتخب تحت 21 عاما وكان مرشحا للانضمام إلى المنتخب الأول.

وبترسيم اختياره اللعب للجزائر، سينضم أمين غويري إلى قائمة اللاعبين الذين التحقوا بالمنتخب الوطني مؤخرا، ويتعلق الأمر بكل من حسام عوار، ريان آيت نوري، فارس شعيبي، بدر الدين بوعناني، كيفن قيتون، وجوان حجام.

وبإعلان مهاجم نادي رين الفرنسي، أمين غويري، اختياره رسميا اللعب للجزائر، يكون الناخب الوطني، جمال بلماضي، نجح مرة أخرى في معركة إقناع اللاعبين الجزائريين المغتربين من مزدوجي الجنسية للإلتحاق بتشكيلة “محاربي الصحراء”.

ولا يمكن إنكار فضل الرجل في إقناع غويري وعديد اللاعبين الذين التحقوا بالمنتخب الوطني في الفترة الأخيرة، علما وأن الأمر يتعلق بلاعبين شبان كانوا أساسيين في منتخبات فرنسا للشباب، في صورة غويري، بوعناني وصاحب الـ18 عام فارس شعيبي الذي كان أحدث ضجة برفضه الاستجابة للدعوة التي وصلته من المنتخب الفرنسي موازاة مع إعلان التحاقه بصفوف الخضر.

هذا، وسيفتح انضمام لاعب موهوب من طراز غويري إلى المنتخب الوطني الباب على مصراعيه لانضمام لاعبين آخرين، وسيقنع أيضا الذين ما زالوا مترددين ولم يفصلو في مستقبلهم على غرار نجم نادي ليون ريان شرقي.

يذكر أن المنتخب الوطني سيدخل في تربص شهر أكتوبر المقبل والذي سيخوض خلاله

لقاءين وديين أمام كل من الرأس الأخضر يوم 12 اكتوبر بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة (00ر20) وضد مصر يوم 16 منه بمدينة أبوظبي (الامارات العربية المتحدة).