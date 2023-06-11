بلماضي: “جميع اللاعبين سواسية بالنسبة لي ولا فرق بين المحليين والمحترفين”

"سأعتمد على تشكيلتين مختلفتين أمام أوغندا وتونس"

أبدى الناخب الوطني جمال بلماضي، تفاجؤه لبرمجة مباراة المنتخب الوطني القادمة أمام أوغندا بملعب “جابوما” بالكاميرون، مؤكدا أنه سيسعى للعودة بنتيجة إيجابية من هناك ومواصلة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا 2024 بالكاميرون على نفس المنوال.

“تفاجأت لبرمجة مباراة أوغندا بملعب “جابوما” وسنسعى للعودة بنتيجة إيجابية”

وقال المدرب الوطني جمال بلماضي، في الندوة الصحفية التي نشطها صبيحة الأحد، بالمركز التقني بسيدي موسى، قبل 24 ساعة من انطلاق تربص “الخضر” تحسبا لمباراة أوغندا المقررة في الـ18 جوان الجاري بالكاميرون لحساب الجولة الخامسة من تصفيات “كان” كوت ديفوار 2024، أنه اندهش كثيرا بسبب برمجة مباراة أوغندا بملعب جابوما بالكاميرون، لكن رفض الدخول في جدال حول هذه القضية، مؤكدا أن ذلك لا يشكل بالنسبة له أي قلق، قائلا: “حقيقة اندهشت كثيرا لبرمجة مباراتنا أمام أوغندا بملعب جابوما بالكاميرون، لكن لن أدخل في جدال بسبب ذلك”، مضيفا “لقد سبق لنا اللعب في هذا الملعب وسنذهب للعودة بنتيجة إيجابية”.

وبخصوص الاستعدادات التي ينوي القيام بها خلال التربص الذي سينطلق عشية اليوم، تحسبا لمواجهتي أوغندا وتونس الودية، كشف بلماضي أنه سيعتمد على تشكيلتين مختلفتين، وهذا بسبب اقتراب موعدهما، اعتبارا أن 48 ساعة فقط تفصل بينهما، حيث تلعبان في 18 و20 جوان الجاري على التوالي.

في نفس السياق، برر بلماضي خياراته بشأن قائمة الـ23 لاعبا الذين وجه لهم الدعوة لحضور التربص والمشاركة في مباراتي أوغندا وتونس، لاسيما الوجود الجديدة التي ستدعم صفوف المنتخب الوطني على غرار نجم أولمبيك ليون السابق حسام عوار، الذي ينتظر أن يدشن أول مشاركة له مع المنتخب الوطني.

ومرة أخرى، أثنى الناخب الوطني على المؤهلات والإمكانات التي يملكها حسام عوار، الذي قال أنه بحاجة فقط لبعض الوقت من أجل التأقلم مع أجواء المنتخب وتقديم الإضافة المرجوة منه.

“هنيئا لمحرز رابطة الأبطال، عوار سيكون إضافة للمنتخب، واستدعاء محيوص مستحق”

كما أبدى بلماضي ارتياحه لخروج عوار من ليون وانتقاله إلى صفوف نادي روما الإيطالي، أين سيحظى بفرصة التدرب تحت إشراف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

إلى ذلك، أثنى المدرب الوطني على إمكانات متوسط ميدان نادي أنجي الفرنسي، حيماد عبد اللي الذي قال أن إحصائياته هذا الموسم جيدة جدا، وبإمكانه أن يمنح له حلولا في وسط الميدان.

“بلايلي بدون منافسة ولا يملك فريقا لهذا لم استدعه”

في السياق، ذاته، دافع بلماضي على خياراته الفنية واستدعائه لأربعة لاعبين من إتحاد العاصمة، معتبرا أنهم يستحقون التواجد في المنتخب الوطني، مؤكدا أن باب المنتخب يبقى مفتوحا لجميع اللاعبين، “لا فرق موجود بين المحترفين خارج الوطن وداخله، الأمر متعلق بالمنافسة فقط، وما يمكن لأي لاعب تقديمه بغض النظر عن البطولة التي ينشط فيها” قال بلماضي، مضيفا “في الجزائر، الخليج أو أوروبا، في المنتخب لا توجد هدايا والذي يستحق يتم استدعاءه”.

وضرب الناخب الوطني مثلا بمدافع إتحاد العاصمة بلعيد الذي كان استدعاه في التربص الأخير، فيما كشف أنه كان يتابع منذ مدة المهاجم أيمن محيوص الذي كان قدّم مستوى كبيرا مع المنتخب المحلي خلال “الشان” بغض النظر عن ضربة الجزاء التي ضيعها.

وقال بلماضي بشأنه “استدعاءه يأتي في الوقت المناسب، بدنيا هو جاهز، عليه إثبات قدراته خلال الفرصة التي سنقدمها له”.

من جهة أخرى، تحدث بلماضي أيضا عن منصب حراسة المرمى، التي قال أن المنافسة فيها ما تزال متواصلة إلى غاية اختيار الحارس الأول، مشيرا لمميزات وإمكانات الثنائي مصطفى زغبة وأنتوني ماندريا، بالإضافة إلى الحارس الشاب لاتحاد العاصمة أسامة بن بوط، الذي قال أنه يستحق الدعوة.

في نفس السياق، ترك بلماضي الانطباع أن باب المنتخب الوطني لم يغلق نهائيا في وجه الحارس مبولحي، مؤكدا أن تعويضه ليس بالمهمة السهلة.

“بلايلي بدون منافسة ولا يملك فريقا لهذا لم استدعه”

في الأخير، أوضح بلماضي أسباب تخليه عن المهاجم يوسف بلايلي، الذي يعتبر أحد نجوم المنتخب الوطني، معتبرا أن ابتعاده عن المنافسة وتواجده من دون فريق كان وراء قرار عدم استدعائه للمشاركة في التربص الحالي وليس حالة انضباطية.

“تتويج إتحاد العاصمة كان مستحقا وأنصاره من ذهب”

لم يفوت مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها، أمس، فرصة تهنئة فريق إتحاد العاصمة عقب إحرازه كأس الإتحاد الإفريقي، قبل عشرة أيام على حساب نادي يانغ أفريكانز التنزاني، حيث حرص بلماضي على توجيه تهانيه لأبناء “سوسطارة” وتشجيعهم على الظفر بمزيد من الألقاب على المستوى الخارجي، حيث قال بلماضي في هذا السياق في بداية الندوة الصحفية، التي عقدت، الأحد، في مركز تحضيرات المنتخبات الوطنية في سيدي موسى “في البداية أود أن أهنئ إتحاد العاصمة نظير تتويجه بكأس الإتحاد الإفريقي”، كما أضاف المدرب جمال بلماضي أيضا “تنقلت في عديد المرات إلى ملعب “بولوغين” لمتابعة مباريات إتحاد العاصمة في إطار البطولة وكنت منبهرا بأنصار هذا النادي”، قبل أن يختم بقوله “كل الجزائريين ناصروا إتحاد العاصمة، وأتمنى أن يكون هذا اللقب بادرة خير على تتويجات أخرى بالنسبة لبقية النوادي الجزائرية في المسابقات الخارجية”.

“محرز ساهم في تتويج فريقه.. وليس لدي معلومات عن مستقبله مع السيتي”

كما لم ينس بلماضي أيضا تهنئة قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، نظير تتويجه بكأس رابطة أبطال أوروبا رفقة ناديه مانشستر سيتي، سهرة السبت، على حساب نادي إنتر ميلان الإيطالي، بنتيجة هدف دون رد، حيث صرح بلماضي في هذا الشان “ألف مبروك لرياض محرز التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وكلنا معنيون عند تواجد لاعب جزائري في نهائي من هذا الطراز، حتى لو شعرنا بخيبة أمل لعدم الاعتماد عليه من قبل مدربه غوارديولا في النهائي، غير أنه ورغم عدم مشاركته، محرز ساهم في هذا التتويج، باعتباره ثالث أحسن هداف”، وفي رده على سؤال يتعلق بمستقبله مع ناديه الحالي، رد بلماضي “لا أملك أي معلومة عن مستقبل اللاعب مع ناديه الحالي، أره جيدا مع مانشستر سيتي رغم رغبة الجميع في رؤيته بألوان ناد أخر”.

“انتقال عوار إلى روما الإيطالي سيكون مكسبا له وللمنتخب الوطني”

أكد بلماضي أن انتقال الوافد الجديد على المنتخب الوطني، حسام عوار، من نادي ليون الفرنسي إلى نادي روما الإيطالي تحسبا للموسم الكروي الجديد، سيصب في مصلحة اللاعب الذي سيتمكن من تطوير إمكاناته تحت إشراف المدرب البرتغالي جوزيه مورينو، وهو الأمر الذي سيساعد اللاعب على تقديم الإضافة المرجوة في المنتخب الوطني في المستقبل القريب، خصوصا وأن التشكيلة الوطنية ستكون مقبلة على تحديات جديدة بداية من شهر سبتمبر المقبل، من خلال خوض غمار تصفيات كأس العالم 2026 التي ستستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا”.

“لا أستطيع التكهن بمدة غياب بن ناصر.. وأتمنى مشاركته في “الكان”

كما تطرق المدرب بلماضي إلى الإصابة التي تعرض لها مؤخرا متوسط ميدان نادي أسي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، وإمكانية غيابه عن كأس أمم إفريقيا المقبلة التي ستجرى في كوت ديفوار، حيث نفى بلماضي أن تكون التقارير الطبية صحيحة مائة بالمائة، بعد ما تحدثت عن غيابه لمدة لن تقل عن الستة أشهر، قائلا في هذا الصدد “لا نستطيع معرفة المدة بالضبط التي سيغيب عنها بن ناصر عن المنتخب الوطني أو حتى ناديه ميلان أسي، وبالتالي لا يمكننا أن نعرف بالضبط مدة غيابه، من الواضح أنني وعلى غرار كل الجزائريين أتمنى رؤيته معنا في كأس أمم إفريقيا القادمة في كوت ديفوار”.

“كنت أتمنى مواصلة لكحل مع لوهافر.. لكنه فضل أم صلال”

لم يهضم مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي، انتقال الدولي الجزائري فيكتور لكحل من ناديه لوهافر الفرنسي، الصاعد الجديد إلى الرابطة الأولى الفرنسية، إلى نادي أم صلال القطري في الآونة الأخيرة، تحسبا للموسم الكروي القادم، ملمحا أن مواصلة اللاعب بألوان نادي لوهافر كان الأفضل بالنسبة له وللمنتخب الوطني في المستقبل القريب، على اعتبار أن المستوى يختلف بين البطولة الفرنسية ونظيرتها القطرية، الأمر الذي قد يؤثر على مستويات اللاعب مستقبلا”، قائلا “كنت اتمنى بقاءه في لوهافر، غير أنه اختار أم صلال القطري”.

بلماضي قد يجعل أساس لعبه مبنيا على حسام عوار

مرة أخرى، عاد الناخب الوطني جمال بلماضي، ليثني على حسام عوار، ويقول بالحرف الواحد، بأنه واثق من أنه سيقدم الإضافة للمنتخب الوطني، وواثق من إمكاناته وعودته القوية في القريب العاجل، وأبان جمال بلماضي من خلال كلامه، بأنه يكنّ لحسام عوار كل الحب والاحترام من خلال التمني له التوفيق مع الخضر ومع النادي الجديد الذي سيلعب له، كما استشرف بلوغ حسام عوار في سبتمبر القادم عندما يكون قد دخل المنافسة بعد التحضير الصيفي الجيد من ناديه، قمة مستواه، حتى يعود حسام عوار الذي يعرفه الناس الذي قاد فريق ليون منذ ثلاثة مواسم، لبلوغ دور النصف النهائي من رابطة أبطال أوروبا، وقهره لمانشستر سيتي، ولم يسقط إلا أمام فريق بيارن ميونيخ الذي كان مرعبا لكل الأندية في ذلك الوقت.

وواضح من كلام جمال بلماضي المتكرر من ندوة صحفية إلى أخرى، أنه سيعول على حسام عوار، وسيشركه في المباراتين القادمتين أو على الأقل في مباراة واحدة من أجل دمجه بسرعة مع الخضر، قبل أن يبني عليه خططه التكتيكية، خاصة على مستوى خط الوسط الذي عانى كثيرا منذ تراجع أو اختفاء النجم سفيان فيغولي الذي تجاوز من العمر الـ33 سنة وإفلاس كل اللاعبين الذين تم تجريبهم في الفترة الأخيرة.

قوة حسام عوار في خبرته برغم سنواته الـ24 فقط، وإمكاناته البدنية الكبيرة التي تجعله يتحرك مثل الدبابة طوال التسعين دقيقة، كما يمكن التعويل على معنوياته التي سترتفع بالعمل مع مورينيو، وفي دوري إيطالي تكتيكي، سينسيه جحيم ليون الذي عاشه الموسم الأخير، إضافة إلى ثأر شخصي يريد تفجيره مع المنتخب الوطني، يبين من خلاله للجمهور الجزائري بأنه كان ينتظر الموعد على أحر من الجمر، كما عبّر عن ذلك في تغريدته التي كتبها باللغة العربية، عندما دعاه جمال بلماضي للتربص الحالي.

وجود حسام عوار وعودة اسماعيل بن ناصر، ستجعل خط وسط الخضر في أعلى مستوى، لأن اللاعبين ينشطان في الدوري الإيطالي مع فريقين عالميين، هما روما والميلان، لاعبان سيمنحان الأمان، خاصة في الجهة الدفاعية لأنصار الخضر، خاصة إذا تطعما مستقبلا بلاعب وسط ثالث، من الطراز العالي مثل ريان شرقي وحتى رياض محرز، الذي قد يجرّه السن المتقدم، للعب كصانع ألعاب، خاصة أن جهته اليمنى يمكن شغلها من طرف العديد من اللاعبين المتمكنين والموهوبين في صورة بوعناني أو آدم وناس.

اختيار شهر جوان لدعوة حسام عوار، ومكان مدينة عنابة، للعبه أول مباراة أمام الجمهور الجزائري والثناء عليه خلال الندوة الصحفية التي نشطها جمال بلماضي، نهار أمس، هو دليل على أن اللاعب معوّل عليه، لأن يكون قطعة أساسية مع المنتخب الجزائري، وربما ستبنى عليه الخطط الجديدة والمطلوبة من الناخب الوطني المطالب بتجاوز اخفاقين كبيرين مُني بهما المنتخب الجزائري وأدخلا الشك في قلوب أنصاره.

بلماضي: الإصابة سبب غياب أيت نوري

قال المدرب الوطني جمال بلماضي أن سبب غياب المدافع ريان آيت نوري عن تربص الخضر والذي تتخلله مبارتان، الأولى أمام أوغندا في إطار تصفيات كأس افريقيا 2023 بكوت ديفوار والثانية ودية أمام المنتخب التونسي بعنابة هي الإصابة التي يعاني منها وليس لسبب آخر: “آيت نوري لم يلعب كثيرا مع فريقه ولفرهامبتون منذ التاريخ الأخير للفيفا، حيث شارك في 45 دقيقة فقط ودخل في الشوط الثاني وفريقه منهزم بثلاثية، حيث عانى من إصابة”، وأضاف قائلا: “هناك العديد من الأقاويل حول عدم استدعائه، لكن هذه هي الحقيقة وليس لأسباب أخرى”.

علما أن عددا من التقارير الإعلامية رجحت أن آيت نوري قد يغادر فريقه في نادي ولفرهامبتون الانجليزي وهناك العديد من الأندية تريد خدماته، حيث يعمل مناجيره البرتغالي مانديس على البحث له عن فريق يلائمه في الفترة القادمة.

عنابة اختيار صائب

وعن اختيار ملعب 19 ماي بعنابة لإجراء المباراة الودية أمام المنتخب التونسي، قال بلماضي: “لقد لعبت في عنابة سابقا لما كنت لاعبا في الخضر، وزرت ملعب 19 ماي سنة 2019 بمناسبة الجمعية العامة للفاف التي حضرتها بدعوة من المكتب الفيدرالي، لقد كان في وضعية كارثية، ولكن اليوم تحسن كثيرا، حيث احتضن عديد اللقاءات الإفريقية بمناسبة الشان وكأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، أظن أنه من الأجدر أن يتمكن الجمهور العنابي من مشاهدة المنتخب عن قرب”، وأضاف قائلا: “المنتخب ملك لكل الجزائريين… ربما سنلعب يوما في بشار ولم لا، في تيزي وزو أيضا، لقد زرت الملعب وقلت أنه تحفة، وفي مدن أخرى التي تملك ملاعب جاهزة”.

أعجبتني الصيغة الجديدة للتأهل المونديال

وعن الصيغة الجديدة التي تم اعتمادها مؤخر للتواجد في مونديال 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث ستكون القارة الإفريقية ممثلة بتسعة منتخبات، حيث تم إلغاء ثلاث جولات سابقة من التصفيات، قال المدرب الوطني ردا على سؤال لأحد الزملاء عن الصيغة الجديدة، قال جمال بلماضي: “هذه الصيغة الجديدة للتأهل إلى كأس العالم نسقت بشكل ممتاز، الأمر الذي سيجعل أفضل المنتخبات تتأهل، ستكون بطولة دوري مصغرة من 10 مباريات، التواجد في العرس العالمي سيكون للأحسن والأفضل”.

بلماضي يرفض التعليق على تصريحات برناوي

رفض الناخب الوطني جمال بلماضي الرد على تصريحات وزير الشباب والرياضة الأسبق عبد الرؤوف برناوي الذي قال في حصة تلفزيونية بثت على “الشروق نيوز” أن الرئيس الأسبق للفاف محمد رواروة طلب منه تنحية المدرب الوطني ورئيس الفاف خير الدين زطشي، وقال بلماضي: “بدون تعليق”، علما أن رئيس الفاف روراوة كان قد رد على الوزير برناوي قائلا له: “أنه لم ولن يتكلم مع الوزير الأسبق بشأن الناخب الوطني جمال بلماضي ولا عن رئيس الفاف وكل ما قاله بهذا الخصوص هو كذب وافتراء”.

بلماضي يتابع محيوص منذ 2018

قال المدرب الوطني في رد عن سؤال حول استدعاء مهاجم اتحاد العاصمة أيمن محيوص للمنتخب الوطني: “لا بد أن يعلم الجميع أنه منذ مجيئي إلى المنتخب سنة 2018 وأنا أتابع هذا اللاعب، لقد كان صغيرا في السن ربما لا يتجاوز 18 سنة، وكنت على وشك استدعائه في التربص السابق بعد اصابة اسلام سليماني، لكننا فضلنا بغداد بونجاح، اليوم أرى أن استدعاء مهاجم الاتحاد منطقي نظرا لما يقوم به مع فريقه الاتحاد، وهو حاليا في فورمة كبيرة، خاصة من الناحية البدنية، واللقاءات المهمة والصعبة التي لعبها في الآونة الأخيرة”، واضاف قائلا: “سنمنح له الفرصة للعب في هاتين المباراتين و عليه إثبات قدراته، لأن المناصب دائما ما تكون غالية في المنتخب”.