أول اتصال هاتفي بين خارجيتي إيران وباكستان

بعد أن تبادل البلدان ضربات جوية

أجرى وزير خارجية باكستان جليل عباس جيلاني يوم الجمعة، أول اتصال هاتفي مع نظيره من إيران حسين أمير عبد الله يان، بعد أزمة الضربات الجوية بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان نشرته على منصة “إكس”، أن جيلاني أكد لعبد الله يان “الحاجة إلى تعاون أوثق في القضايا الأمنية بين بلديهما”.

كما أشار جيلاني إلى أن “بلاده مستعدة للعمل مع إيران في كافة القضايا. على أساس روح الثقة والتعاون المتبادلين”.

وأعلنت باكستان صباح الخميس، أنها نفذت ضربات عسكرية “دقيقة” ضد ما قالت إنه “مخابئ لإرهابيين في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية”.

وفي وقت لاحق، أكدت محافظة سيستان وبلوشستان بالفعل، مقتل 9 أشخاص، في الهجوم الصاروخي الذي نفذته باكستان على قرية في المنطقة الحدودية.

وقبل ذلك، كانت إيران قد أعلنت استهدافها مقرات لجماعة مسلّحة تصنّفها تنظيما إرهابيا في الأراضي الباكستانية، بصواريخ وطائرات مسيّرة.

الصين تعرض الوساطة

من جهة أخرى، قالت المتحدثة باسم خارجية الصين ماو نينغ يوم الخميس، إن بلادها مستعدّة للوساطة من أجل تهدئة التوترات بين باكستان وإيران. بعد تبادل البلدين غارات جوية على أراضيهما.

وقالت ماو نينغ في تصريحها الدوري لوسائل الإعلام:”نحن نتابع عن كثب تطورات الوضع (بين إيران وباكستان)”.

مضيفة:”إيران وباكستان جارتان قريبتان، ولهما نفوذ، وتحتفظان بعلاقات ودية مع الصين. وتأمل بكين أن يتجنّب الطرفان تصعيد التوتر”.

قبل أن تتابع المتحدثة الصينية بالقول:”وإذا كانت هناك حاجة من الجانبين، فإننا نودّ أن نلعب دورا بناء في تهدئة الوضع”.