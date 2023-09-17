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اقتصاد

ارتفاع حجم استيراد الغاز الطبيعي في الصين

الشروق أونلاين
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ارتفاع حجم استيراد الغاز الطبيعي في الصين
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الصين

ارتفع حجم استيراد الصين للغاز الطبيعي في أوت الماضي، بنسبة 22.7 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وحسب بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية، فقد صعد إنتاج الغاز الطبيعي في الصين بنسبة 6.3 بالمائة شهر أوت الماضي.

وذكرت الهيئة أن الصين انتجت 18.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في أوت 2023. بزيادة 6.3 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

ومع ذلك، فقد استوردت البلاد 10.86 مليون طن من الغاز الطبيعي في نفس الشهر. بزيادة 22.7 في المائة على أساس سنوي.

وأوضحت الهيئة الصينية أن إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، ارتفع خلال الفترة من جانفي إلى أوت من العام الجاري، بنسبة 5.7 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 152.1 مليار متر مكعب.

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