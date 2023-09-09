ارتفاع مبيعات السيارات الصينية إلى 1.94 مليون سيارة في أوت

حقّقت مبيعات السيارات الصينية في شهر أوت الماضي، أول نموّ على أساس سنوي منذ ماي، بارتفاعها إلى 1.94 مليون وحدة.

وتمثل هذه الزيادة ارتفاعا نسبته 2.2 بالمئة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، حسب ما نقلته رويترز عن بيانات رسمية في الصين.

وارتفعت المبيعات في أوت بنسبة 8.5 بالمئة مقارنة بشهر جويلية. وفي الأشهر الثمانية الأولى من 2023، ارتفعت مبيعات السيارات الصينية إلى 13.38 مليون وحدة.

ارتفاع مداخيل تصنيع السيارات في الصين إلى أكثر من 625 مليار دولار

وقد سجّل قطاع صناعة السيارات في الصين نسب نموّ معتبرة على مستوى الإنتاج والأرباح في النصف الأول من 2023. حسب ما رصدته الجمعية الصينية لمصنّعي المركبات.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن الجمعية أن القيمة المضافة الصناعية لهذا القطاع، قد ارتفعت بنسبة 13.1 في المائة على خلال الفترة المذكورة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما أظهرت بيانات جمعية المصنّعين أن إيرادات الأعمال المجمّعة لشركات القطاع في الصين، ارتفعت أيضا بنسبة 13.1 في المائة، لتصل إلى ما قيمته 625.45 مليار دولار أمريكي.

وخلال نفس الفترة، حققت هذه الشركات أرباحا إجمالية قيمتها 30 مليار دولار. بزيادة نسبتها 10.1 في المائة عن نفس الفترة من 2022.

وتسعى الصين لبيع 27 مليون سيارة قبل نهاية هذا العام. بزيادة نسبتها 3 بالمئة عن مبيعات القطاع في العام الماضي.