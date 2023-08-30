مصانع “تويوتا” في اليابان تعود إلى العمل

بعد توقفها بالكامل بسبب خلل في النظام

أعلنت شركة “تويوتا موتور” اليابانية لتصنيع السيارات يوم الأربعاء، أنها استأنفت عمليات الإنتاج في معظم مصانع تجميع السيارات التابعة لها في اليابان.

وكانت الشركة قد أكدت يوم الثلاثاء، أنها أوقفت عملياتها في جميع مصانعها الـ14 باليابان، بسبب عطل في نظام الإنتاج.

ونقلت وكالة “كيودو” المحلية للأنباء، إنه تم استئناف الإنتاج في 12 من المصانع المتوقفة، قبل العودة إلى العمل في المصنعين المتبقيين مساء اليوم.

وأرجعت “تويوتا” توقف مصانعها إلى خلل في نظام معالجة طلبات قطع غيار المركبات. وقالت إنه لم يتم حلّه بالكامل، حيث استعانت الشركة بتفعيل نظام احتياطي.

وتعتبر “تويوتا” أكبر شركات تصنيع السيارات مبيعا في العالم، وتنتج مصانعها في اليابان ما يعادل ثلث المركبات التي تصنّعها سنويا.

فقد بلغ متوسط حجم إنتاج سيارات “تويوتا” في اليابان، 13500 سيارة يوميا في النصف الأول من العام. من دون احتساب سيارات دايهاتسو وهينو.

وقال متحدث باسم الشركة إن سبب وقوع الخلل لا يزال سببه قيد التحقيق، مستبعدا في نفس الوقت فرضية الهجوم الإلكتروني.

وتابع المتحدث إن تويوتا أوقفت العمل في 12 مصنعا في سوقها المحلية اعتبارا من صباح الثلاثاء، قبل أن يتوقف العمل على مستوى المصنعين الأخيرين بعد الظهر.