تويوتا وميتسوبيشي للاستثمار في صناعة السيارات بتونس

أبدت شركتا تويوتا وميتسوبيشي اليابانيتين استعدادها لإنجاز مشاريع هامة في مجالات الصحة والصناعة الصيدلانية وصناعة السيارات بتونس، مشيدة بالمناخ الاستثماري في البلاد.

واستقبلت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن مساء الإثنين، المدير العام لشركة تويوتا إيشورو كاشيتاني، والمدير العام لشركة ميتسوبيتشي هيرواكي إيشيهاشي.

وحسب بيان لرئاسة الحكومة في تونس، فقد تم في خلال هذا اللقاء “استعراض جملة من نشاطات الشركتين، والمخططات والبرامج المزمع إنجازها على المديين القريب والبعيد”.

وعبّر ممثلا الشركتين عن عزمهما على “مواصلة إنجاز عدّة مشاريع هامّة في مجالات الصحة والصناعة الصيدلانية وصناعة السيارات، منوّهين بأهمية المناخ الاستثماري في تونس، وبالكفاءات البشرية التونسية، وبالموقع المتميز للبلاد”.

قيمتها فوق المليار أورو.. ارتفاع صادرات تونس من الملابس نحو الاتحاد الأوروبي

وفي 23 أوت 2022، ارتفعت صادرات تونس من الملابس نحو دول الاتحاد الأوروبي في خلال النصف الأول من سنة 2022، بنسبة 23.48 بالمئة، بعد تحقيقها عائدات بقيمة 1.125 مليار أورو.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية من بيان حول التجارة الخارجية للنسيج والملابس، فقد تحسّن أداء القطاع في تونس منذ بداية 2022، بدعم من عودة العلامات الشهيرة لصناعة الملابس إلى الاستثمار في تونس.

وصدّرت تونس في خلال الفترة المذكورة ما قيمته 416.36 مليون أورو من الملابس إلى فرنسا، بارتفاع نسبته 23.64 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفعت صادرات الملابس التونسية نحو إيطاليا بنسبة 26.83 بالمئة، لتوفر عائدات بقيمة 283.7 مليون أورو، ونحو ألمانيا بنسبة 37 بالمائة محقّقة عائدات قيمتها 212 مليون أورو.