أول تعليق لترامب على الطيار المفقود.. هذا ما قاله

لم يُحدد الرئيس دونالد ترامب ما الذي ستفعله الولايات المتحدة إذا تعرض الطيار المفقود في إيران منذ أمس الجمعة إلى الأذى.

ورفض ترامب في مقابلة هاتفية قصيرة يوم الجمعة مع صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية، الإفصاح عن مسار الرد الأمريكي إذا وصلت القوات الإيرانية إلى الطيار الذي سقطت طائرته في الأراضي الإيرانية أمس الجمعة.

وعندما سُئل عمّا سيفعله إذا تم أسر الطيار أو أُصيب على يد الإيرانيين، أجاب ترامب: “حسنًا، لا أستطيع التعليق على ذلك لأننا نأمل ألا يحدث هذا”.

ومنذ إسقاط طائرة F-15، حثّ التلفزيون الرسمي الإيراني السكان على البحث على الطيار وتسليمه إلى الشرطة، ووعد بمكافأة لمن يفعل ذلك، في حين قال محافظ إقليم كهغيلويه وبوير أحمد إن أي شخص يتمكن من القبض على الطيار أو قتله سيتم “تكريمه بشكل خاص”.

تُعدّ طائرة F-15 التي أُسقطت رابع مقاتلة أمريكية — وسادس طائرة عسكرية — تُفقد منذ أن بدأ دونالد ترامب الحملة الجوية الواسعة ضد طهران في 28 فبراير. وقد تم إسقاط ثلاث طائرات أمريكية من طراز F-15E Strike Eagle بنيران صديقة فوق الكويت في مارس.

وأفادت وسائل إعلام دولية أنه تم العثور على أحد طياري الطائرة بعد وقت قصير من الحادث بواسطة فرق البحث والإنقاذ القتالي، بينما لا يزال الطيار الثاني، وهو ضابط أنظمة التسليح، في عداد المفقودين. وتسابق القوات الأمريكية الزمن لاستعادة الطيار قبل أن تصل إليه القوات الإيرانية. كما يساعد الكيان الصهيوني الولايات المتحدة في عملية البحث والإنقاذ.

وقبلها المقابلة، لم يُدلِ ترامب بأي تصريحات علنية بشأن إسقاط الطائرة، رغم أن مسؤولي البيت الأبيض قالوا إنه أُطلع على الأمر في وقت سابق من اليوم، لكنه واصل نشر منشورات على منصة “تروث سوشيال” حول الحرب دون الإشارة إلى تطورات يوم الجمعة المفاجئة.