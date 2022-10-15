أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على توقيع “إعلان الجزائر” للمصالحة الفلسطينية

رحّب مكتب الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة يوم الجمعة، بتوقيع الفصائل الفلسطينية على “إعلان الجزائر” المنبثق عن “مؤتمر لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية” الذي احتضنته الجزائر، ووصفه بـ”المشجّع”، مؤكدا استعداده لدعمه.

وذكر ممثل الاتحاد الأوروبي في بيان، أن “نتائج المحادثات الفلسطينية التي جرت بالجزائر، وانتهت بالتوقيع على إعلان الجزائر، تعتبر أنباء مشجّعة”، مؤكدا استعداد الاتحاد الأوروبي لـ”دعم جميع الجهود في هذا الصدد”.

ودعا المتحدث الفصائل الفلسطينية إلى “تكثيف الجهود نحو تحقيق وحدة سياسية فلسطينية فاعلة، والاتفاق على جدول زمني لإجراء انتخابات وطنية ديمقراطية، كخطوة أساسية لضمان الشرعية الديمقراطية للممثلين السياسيين والمؤسسات الفلسطينية”.

وقد وقّع 16 فصيلا فلسطينيا يوم الخميس على “إعلان الجزائر” من أجل المصالحة، بحضور الرئيس عبد المجيد تبون، ونحو 70 سفيرا معتمدا في الجزائر.

ويتضمن “إعلان الجزائر”، تسعة بنود أبرزها “إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وفق القوانين المعتمدة في مدة أقصاها عام من تاريخ توقيع الإعلان”.