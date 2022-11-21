أول تعليق من الرئاسة المصرية حول “مصافحة” السيسي مع أردوغان

نقل التلفزيون الرسمي في مصر يوم الإثنين، عن المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صافح نظيره التركي في الدوحة “تأكيدا على عمق الروابط بين البلدين”.

وقال المتحدث إن السيسي وأردوغان، اتفقا لدى لقائهما في قطر، على هامش حفل افتتاح مونديال 2022، أن تكون “مصافحتهما، بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين”.

وأكد الرئيسان “عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي”، يضيف المصدر ذاته.

أردوغان: خطوة أولى نحو تطبيع العلاقات بين البلدين

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الإثنين، أن لقاءه مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في قطر، هو “خطوة أولى نحو تطبيع العلاقات بين البلدين”.

وقال أردوغان حسب ما نقلته قناة الجزيرة:”آمل أن ننقل المرحلة التي بدأت بيننا وبين الجانب المصري لنقطة جيدة لاحقا، عبر محادثات رفيعة المستوى”.

وأضاف:”ننتظر أن نؤسس للسلام بيننا وبين مصر. ونعمل معا لمواجهة من يتخذ موقفا ضدنا في مسألة البحر المتوسط”.

لقاء “تاريخي” بين السيسي وأردوغان في قطر

بعد أزمة طويلة في العلاقات بين البلدين، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأحد، على هامش حفل افتتاح مونديال 2022 في قطر.

وتصافح السيسي وأردوغان بحضور أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني. وقد تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة المصافحة الأولى بين الرئيسين، على نطاق واسع.

وساد الفتور علاقات القاهرة مع أنقرة، منذ تولّي السيسي رئاسة مصر. عقب إطاحته بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013.

وفي مارس 2021، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بدء الاتصالات الدبلوماسية بين تركيا ومصر. من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها بين البلدين.