“أوناب” تعلن عن أسعار جديدة لأغذية الأنعام والدواجن

أعلن الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن (أوناب) يوم الثلاثاء في بيان، عن انخفاض أسعار أغذية الانعام على مستوى الوحدات التابعة للديوان.

و أوضح البيان أن أسعار أغذية الدواجن ستسوّق ابتداء من:

7.860 دينار للقنطار بالنسبة لأغذية الدواجن الموجّهة للاستهلاك،

6.860 دينار للقنطار بالنسبة لأغذية دجاج الاستهلاك في مرحلة النمو،

6.390 دينار بالنسبة لأغذية الدواجن في نهاية النموّ،

و5340 دينار للقنطار بالنسبة لأغذية دجاج البيض.

و فيما يخص أغذية العجول، فقد حدّدت أسعار الأغذية الخاصة بالتسمين ابتداء من 5.250دج للقنطار. فيما تباع أغذية بقر الحليب ابتداء من 4.710 دينار للقنطار. في حين حدّد سعر القنطار من علف تسمين الخروف ابتداء من 3.280 دينار.