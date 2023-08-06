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رياضة

أوناس يخرج مصابا في ودية ليل أمام برينتفورد

ع. ع
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أوناس يخرج مصابا في ودية ليل أمام برينتفورد

تعرض الدولي الجزائري، ادم أوناس من جديد إلى إصابة رفقة ناديه ليل الفرنسي، في المباراة الودية التي جمعته بنادي برينتفورد الإنجليزي، والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

وشارك ادم أوناس في المباراة وقدم مردودا جيدا قبل استبداله في الدقيقة 67 بزميله أنغيل غوميز، بعد تعرضه لإصابة على مستوى الفخذ.

وغادر أدم وناس أرضية الميدان وهو يمسك بفخذه، حيث ينتظر أن يخضع لفحوصات طبية لتحديد نوعية الإصابة التي يعاني منها وهذا قبل أسبوع فقط من انطلاق الدوري الفرنسي المقرر في الـ11 أوت الجاري.

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