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الجزائر

أوّل قراءة جماعية للحزب الرّاتب في جامع الجزائر

الشروق أونلاين
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أوّل قراءة جماعية للحزب الرّاتب في جامع الجزائر
ح.م
جامع الجزائر

بعد التدشين الرسمي لكافة مرافقه من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، احتضن جامع الجزائر يوم الأربعاء، أوّل قراءة جماعية للحزب الرّاتب من القرآن الكريم.

والحزب الراتب هو تلاوة جماعية لآيات القرآن الكريم، في حلقات تنظّم داخل المساجد والزوايا والمدارس القرآنية.

وينصّ القانون الأساسي للمسجد على أن تنظيم حلقات الحزب الراتب، هي من واجبات الإمام الذي يتولى تسيير المؤسسة المسجدية.

وأشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد 25 فيفري، الموافق لـ15 شعبان 1445ه، على مراسم التدشين الرسمي لجامع الجزائر.

وجامع الجزائر، هو ثالث أكبر مساجد العالم، بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.

ويشمل هذا الجامع قاعة صلاة كبيرة تتّسع لـ 120 ألف مصلّ. إلى جانب  عدّة منشآت أخرى، على غرار “دار القرآن”، و”مركز حوار الحضارات”.

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