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الجزائر

أين تشتري اللحوم الحمراء بسعر 1200 دينار؟.. الوزارة تجيب

الشروق أونلاين
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أين تشتري اللحوم الحمراء بسعر 1200 دينار؟.. الوزارة تجيب
أرشيف
اللحوم الحمراء بأسعار مقننة في نقاط التوزيع العمومية

أين يشتري المواطن اللحوم الحمراء التي تسوّقها شركة “ألفيار” بسعر 1.200 دينار. أو لحوم الدجاج بسعر 350 دينار. أو المواد الاستهلاكية الأخرى التي توزّعها مؤسسات عمومية بشكل مباشر من المنتج إلى المستهلك؟.

للإجابة على هذا السؤال، أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية والريفية في بيان يوم الثلاثاء، عن تخصيص منصة رقمية، لعرض عناوين جميع نقاط البيع، الخاصة بتوزيع المواد الفلاحية واسعة الاستهلاك، عبر التراب الوطني.

فمن خلال هذه المنصة، يمكن للمستهلكين العثور على أماكن نقاط بيع اللحوم الحمراء، الحبوب والبقول، الخضر والفواكه، أو غيرها من المنتجات، على خريطة تفاعلية.

وقالت الوزارة في بيانها، إن هذه الخطوة، تأتي في إطار سعيها لتوفير المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع. وبأسعار في متناول جميع المستهلكين.

بيان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بخصوص المنصة الرقمية لنقاط البيع

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