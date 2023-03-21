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الجزائر

الشروع في توزيع اللحوم الحمراء بسعر 1200 دينار (فيديو)

الشروق أونلاين
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الشروع في توزيع اللحوم الحمراء بسعر 1200 دينار (فيديو)
ح.م
العجول المستوردة لتوفير اللحوم بسعر مقنّن

استوردت شركة “الجزائرية للحوم الحمراء” عددا معتبرا من العجول من البرازيل، من أجل توفير حاجات المواطنين من اللحوم، بأسعار مقنّنة لا تتجاوز 1200 دينار للكلغ، طيلة شهر رمضان الداخل.

العجول المستوردة من أجود فصائل المواشي في البرازيل، وقد شُرع في ذبحها بمذبح تابع لمتعامل خاص بولاية برج بوعريريج، حسب ما ذكره مسؤول في الشركة للتلفزيون العمومي يوم الثلاثاء.

وتمتّ أعمال الذبح تحت رقابة بيطرية صارمة، لضمان سلامة اللحوم، حفاظا على الصحة العامة، حسب ما أشار إليه تقرير التلفزيون.

وسيتمّ توزيع اللحوم المخصّصة للبيع بأسعار مقنّنة، على القصابات عبر التراب الوطني، من طرف وحدات التوزيع التابعة لشركة “الجزائرية للّحوم الحمراء”.

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