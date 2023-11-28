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رياضة

أين هو حاتم بن عرفة الآن؟

الشروق الرياضي
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أين هو حاتم بن عرفة الآن؟
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حاتم بن عرفة.

تحوّل اللاعب الدولي الفرنسي السّابق ذو الأصول التونسية حاتم بن عرفة، إلى مُمارسة رياضة أخرى بعيدا عن مسابقة كرة القدم.

ويُشير تاريخ الثاني من أفريل 2022، إلى موعد آخر مباراة رسمية لِصانع لألعاب بن عرفة، حينما دخل إلى أرضية الميدان بديلا، في مباراة البطولة الفرنسية بين فريقه ليل والضّيف نادي بوردو.

ويُمارس بن عرفة (36 سنة) هذه الأيّام لعبة البادل، وهي رياضة تُشبه مسابقة التنس (الصّورة المُدرجة أدناه).

ويتدرّب بن عرفة لِعدّة ساعات يوميا، ما بين أربعة إلى خمسة أيّام في الأسبوع. استنادا إلى أحدث تقرير نشرته بِهذا الشّأن صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية. التي أضافت أن اللاعب السّابق لِفريق أولمبيك ليون، شارك في 70 دورة خاصّة بِرياضة البادل، وفي ظرف سنة واحدة.

ونقل المصدر على لسان بن عرفة، قوله إنه لم يعتزل بعد مُزاولة رياضة كرة القدم، وما زال مُتفتّحا على مناقشة أيّ عرض يستلمه.

وسبق لِحاتم بن عرفة أن أحرز مع منتخب فرنسا أشبال لقب بطولة أمم أوروبا عام 2004، رفقة كريم بن زيمة وسمير نصري. وعلى مستوى الأندية، حصد 5 ألقاب بطولة فرنسا مع فريقَي ليون ومرسيليا، فضلا عن تتويجات أخرى.

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