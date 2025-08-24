أيّام شياخة تمرّ وتتشابه

تمرّ أيام اللاعب الدولي الجزائري أمين شياخة وتتشابه، رغم انتقاله في مطلع الشهر الحالي إلى نادٍ جديد.

وانضمّ المهاجم شياخة (19 سنة) معارا لموسم واحد إلى فريق فيجله، ذلك أنه لا يزال يرتبط مع نادي كوبنهاغن الدانماركي بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2029.

وكان هذا القرار يستهدف الحصول على أكبر وقت ممكن من فرص اللعب، تثبيتا لِمنصبه الدولي في صفوف المنتخب الوطني الجزائري.

وخاض شياخة مساء الأحد أوّل مباراة له أساسيا مع فريقه الجديد فيجله الدانماركي، بعد أن لعب المواجهتَين السابقَين بديلا.

ولكن رغم ذلك، مُني شياخة وزملاؤه بِثالث هزيمة تواليا، وكانت الأخيرة بِنتيجة (0-1) أمام المضيّف نادي أرهوس، مع خروج الدولي الجزائري في الدقيقة الـ 66. علما أن هدف المحلّيين سُجّل في الدقيقة السابعة.

ويملك فريق فيجله 4 نقاط في المركز الـ 11 وقبل الأخير، ويحوز نادي أرهوس 11 نقطة في الرتبة الرابعة. بعد مرور 6 جولات من عمر البطولة الدانماركية.