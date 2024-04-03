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رياضة

أيّ مستقبل لِهذا الدولي الجزائري في روسيا؟

علي بهلولي
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أيّ مستقبل لِهذا الدولي الجزائري في روسيا؟
ح.م
سيد أحمد عيساوي بِزيّ فريقه السّابق اتحاد العاصمة.

لا تبعث وضعية اللاعب الدولي الجزائري الشاب سيد أحمد عيساوي على الارتياح، في ناديه الجديد سيسكا موسكو الروسي.

وكان صانع الألعاب عيساوي (19 سنة) قد انتقل في منتصف فيفري الماضي إلى نادي سيسكا موسكو، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2026. قادما من فريق اتحاد العاصمة.

واكتفى عيساوي مساء الأربعاء ولِخامس مرّة تواليا، بِمُتابعة المقابلات الرّسمية لِفريقه سيسكا موسكو، من دكّة البدلاء.

وفاز سيسكا موسكو بِهدف لِصفر على المُضيّف نادي بالتيكا، في مواجهة تندرج ضمن إطار ذهاب نصف نهائي كأس روسيا. على أن يُجرى لقاء العودة ما بين الـ 16 والـ 18 من أفريل الحالي.

وبقيت لِفريق سيسكا موسكو مباراة واحدة في كأس روسيا، وقد تتحوّل إلى مواجهتَين إذا تأهّل للنّهائي، فضلا عن تسعة لقاءات في البطولة المحلّية. وقبلها يُمنّي عيساوي النّفسَ بِاستفادته من فرص اللّعب.

وكان سيد أحمد عيساوي (رقم “10”) قد شارك مع المنتخب الوطني أواسط في الأيّام القليلة الماضية، في دورة دولية ودّية بِالجزائر.

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