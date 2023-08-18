إتحاد العاصمة يدخل سباق التعاقد مع قندوسي

دخل نادي اتحاد العاصمة في سباق التعاقد مع الدولي الجزائري لنادي الأهلي المصري، أحمد قندوسي، تحسبا للموسم المقبل. وحسب ما كشفه الجمعة موقع “اليوم السابع”، فإن اتحاد العاصمة أبدى رغبته في ضم اللاعب السابق لوفاق سطيف.

ويعتبر إتحاد العاصمة ثاني فريق جزائري يريد التعاقد مع قندوسي بعد شباب بلوزداد الذي قدم عرضا رسميا للاستفادة من خدمات قندوسي. وأوضح الموقع المصري، أن الأجرة الشهرية لقندوسي، والمقدرة بحوالي 500 ألف دولار سنويا، هي ما يقف وراء تأخر رحيله عن نادي الأهلي، علما أن هذا الأخير يسعى لتسريحه على شكل إعارة فقط.