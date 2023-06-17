مدرب الأهلي المصري يخطط لإعداد قندوسي لمباريات في الدوري والكأس

استمرارًا لتطبيق سياسة التناوب التي يطبقها

يعتزم السويسري مارسيل كوهلر، المدير الفني للنادي الأهلي، تجهيز اللاعب الجزائري أحمد القندوسي لاعب وسط الفريق، من أجل الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي في مباريات القادمة، سواء في الدوري أو كأس مصر.

ويريد مارسيل كولر، بحسب ما أكدته صحفية مصرية، تجهيز اللاعبين البدلاء للعب في مباريات فريقه المتبقية من مسابقة الدوري المصري، استمرارًا لتطبيق سياسة التناوب التي يطبقها خلال مباريات الدوري، من أجل إراحة اللاعبين الأساسيين تدريجياً وإعطاء البديل. فرصة للاعبين للحصول على فرصة المشاركة في المباريات خاصة وأن اللاعبين الأساسيين لعبوا اتصالات قوية ومهمة الفترة الماضية وآخرها البطولة الأفريقية التي توج بها مؤخرا المتمرد الأحمر على حساب الوداد المغربي.

ويخطط كوهلر لإعطاء الفرصة تدريجياً للاعبين البدلاء في الأهلي حتى يتم تحديد لقب الدوري رسمياً، ومن ثم منح عدد كبير منهم فرصة المشاركة في المباريات والحصول على فرصة كاملة في المباريات المتبقية بعد اللقب. قررت رسميًا، من أجل إعادة تقييم جميع اللاعبين وتحديد موقفهم من البقاء في القلعة الحمراء أو رحيل بعضهم في نهاية الموسم الحالي.

واعتاد مارسيل كولر على تطبيق سياسة التناوب بين اللاعبين، لتجنب تعرض اللاعبين الأساسيين للضغوط أو الإصابات، حتى يمنحهم الراحة، وفي المقابل يعطي الفرصة للاعبين الذين سيعملون بجد في التدريبات الجماعية. ويريد منحه فرصة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي والعودة للمشاركة في بطولة الدوري.

وحصل الأهلي على راحة سلبية لمدة 7 أيام، بعد أن توج بدوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخ الفريق، وقرر مارسيل كولر المدير الفني – إراحة الفريق من التدريبات بعد تحديده لقب البطولة الإفريقية، قبل العودة للمباريات المحلية.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب دوري الأبطال للمرة 11 في تاريخ النادي، بعد تعادله مع الوداد المغربي 1-1، بملعبه بالدار البيضاء إياب الإياب، والفوز الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب، القاهرة 2-1.