إتّحاد العاصمة يُسافر الأربعاء إلى “القاهرة” بتعداد مُكتمل ومعنويات مُرتفعة

لخوض إياب نهائي كأس الإتّحاد الإفريقي ضدّ الزمالك السبت القادم

تُسافر الأربعاء، بعثة فريق إتّحاد العاصمة إلى العاصمة المصرية “القاهرة”، لخوض إياب نهائي كأس الإتّحاد الإفريقي ضدّ الزمالك على ملعب “القاهرة الدولي”، السبت القادم، علمًا أنّ مباراة الذهاب التي احتضنها ملعب “5 جويلية” الأولمبي بتاريخ 9 ماي كانت قد انتهت لصالح ممثّل الكرة الجزائرية بهدف من دون ردّ، حمل توقيع المهاجم خالدي في الوقت بدل الضائع من المباراة عن طريق ضربة جزاء.

ويسعى زملاء الحارس بن بوط للعودة بالتّاج القارّي من مصر، يضاف على ذلك الذي فازوا به في موسم 2022-2023 ضدّ نادي يانغ أفريكانز التنزاني، بعد ما تغلّب الإتّحاد خارج الديار في العاصمة “دار السلام” بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء الذّهاب، قبل أن يخسر في لقاء الإياب على ملعب “5 جويلية” الأولمبي بهدف من دون رد، ليرفع زملاء الحارس أسامة بن بوط الكأس نتيجة التقدّم في مجموع اللّقاءين.

وكان الإتحاد الإفريقي للكرة قد عين في وقت سابق الغابوني بيير جيسلان أوتشو حكمًا للمباراة، على أن يساعده في مهامه مواطنوه، بوريس مارليز ديتسوغا وأموس أبيجين ندون كمساعد ثان، وتانغوي باتريس ميبيامي حكمًا رابعًا، كما تم تعيين التونسي هيثم قيراط حكمًا على تقنية الفيديو، وماريا ريفيت من جزر موريس حكما مساعدا على “الفار”، إضافة إلى الكاميرونية كارين فومو أتزمبيونغ كمساعد ثان على الفيديو، كما اختار “الكاف” الجيبوتي محمد مؤمن علي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام لمغيفري بوشعاب من موريتانيا.

جدير ذكره، أنّ الفريق المُتوّج بنهائي كأس الإتّحاد الإفريقي سيحصل على ما قيمته 4 ملايين دولار أمريكي، أي ما يُعادل 50 مليار سنتيم بالعملة المحليّة، علمًا أنّ إتّحاد العاصمة كان قد سبق له إحراز كأس “الكاف” عام 2023، فيما تُوّج نادي الزمالك بالنسخة التي تلتها أي في عام 2024.