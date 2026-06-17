إجراءات التبليغ عن حالات التسمم الغذائي.. منظمة حماية المستهلك توضح

دعت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه “APOCE” المواطنين إلى اتباع مجموعة من الإجراءات القانونية والطبية عند التعرض لتسمم غذائي بسبب استهلاك أحد المنتجات الغذائية، مؤكدة ضرورة التوجه إلى المصالح الاستعجالية لتلقي العلاج المناسب وتفادي اللجوء إلى التطبيب الذاتي.

وأوضحت المنظمة أن أولى الخطوات تتمثل في الحصول على شهادة طبية تثبت أن سبب الوعكة الصحية هو تسمم غذائي ناتج عن غذاء تم استهلاكه، باعتبارها وثيقة أساسية في متابعة الملف.

وأكدت “APOCE” ضرورة إيداع شكوى كتابية لدى مديرية التجارة خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة، مرفقة بنسخة من الشهادة الطبية، مع تضمين جميع المعلومات المتعلقة بمصدر الغذاء المتسبب في التسمم، لاسيما عنوان المحل الذي تم اقتناء المنتج منه، سواء تعلق الأمر بمحل أكل سريع، أو قصابة في حال كان السبب لحومًا بيضاء أو حمراء، أو محل مواد غذائية بالنسبة للأغذية المعلبة أو غير المعلبة.

كما شددت على أهمية تدوين تاريخ شراء المادة الغذائية وتاريخ الإصابة بالتسمم ضمن الشكوى، من أجل تسهيل إجراءات التحقيق والمتابعة.

وبخصوص إمكانية طلب التعويض عن الأضرار الناتجة عن التسمم الغذائي، أوضحت المنظمة أن ذلك يكون في حال تم تحويل ملف القضية إلى وكيل الجمهورية ثم إلى العدالة، حيث يمكن للمستهلك المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.

ودعت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه المواطنين إلى تقديم تبليغاتهم عبر الرقم القصير 3311.