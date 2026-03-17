إجراء المقابلة لتوظيف أساتذة التربية بعد عيد الفطر

"لجان انتقاء متخصصة لمحاورة الناجحين المؤقتين"

دخلت مديريات التربية للولايات عبر مصالحها المختصة في مراحل متقدمة من التحضيرات الخاصة بإجراء “المقابلة الشفوية” الخاصة بمسابقة التوظيف على أساس الشهادة، للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، حيث شرعت في توجيه استدعاءات لأعضاء لجان الانتقاء والذين ستوكل لهم مهمة “محاورة” والتواصل مع الناجحين المؤقتين على مدار ثلاثة أيام بدءا من تاريخ الـ24 مارس الجاري.

وفي مراسلات رسمية، صادرة عنها بتاريخ 13 مارس الحالي، أبرزت مصالح التمدرس والامتحانات بمديريات التربية للولايات، أنها قد انطلقت في عملية توجيه الاستدعاءات لموظفيها، والذين تم اختيارهم كأعضاء “لجان انتقاء”، إذ سيتم تكليفهم بمهمة “محادثة” المترشحين الناجحين في المرحلة الأولى من المسابقة الوطنية للتوظيف الخارجي للأساتذة في الرتب القاعدية بعنوان سنة 2025، أيام 24 و25 و26 مارس الجاري، وذلك للتحقق من مدى جاهزيتهم لتولّي منصب أستاذ وممارسة بذلك مهنة الأستاذية.

وإلى ذلك، ستسهر لجان الانتقاء بدورها على اختبار المترشحين في أربعة مجالات أساسية، سلوكية وبيداغوجية ومهنية وتقويمية، وذلك قصد قياس قدرتهم على النضج المهني واحترامهم للقوانين وكيفيات التصرف مع وضعيات صعبة وتحت الضغط.

وفي هذا الإطار، أكدت المصالح ذاتها على أن عملية تعيين أعضاء لجان الانتقاء تعد عملية محورية وجوهرية لإضفاء شفافية ومصداقية أكثر للمسابقة، وذلك تنفيذا لمجموعة مراجع وزارية، من أبرزها المرسوم التنفيذي رقم 25 – 54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 12 – 194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، فضلا عن التعليمة الوزارية رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري 2013، المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 194.12 المؤرخ في 25 أفريل 2012، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، إلى جانب القرار الوزاري المؤرخ في 15 جويلية 2014، المحدد لإطار تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

ومن هذا المنطلق، لفتت نفس المصالح إلى أن أعضاء لجان الانتقاء مدعوون للحضور لمراكز إجراء المقابلة الشفوية بدءا من الساعة السابعة والنصف صباحا، فيما شددت على أن حضورهم ضروري وأكيد.

يذكر أن مديريات تربية أخرى كانت قد أسدلت الستار في وقت سابق على عملية تعيين أعضاء لجان الانتقاء، وانتقلت بذلك إلى مرحلة أخرى من التحضيرات الخاصة بالمسابقة.