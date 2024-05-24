إحداث مجمع عمومي في مجال السكك الحديدية

مخصص للهندسة ولإنجاز المشاريع ترجمة لرؤية الرئيس تبون

عقد مجلس مساهمات الدولة، برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، دورته الـ184، الخميس، لإحداث مجمع عمومي كبير مخصص للهندسة ولإنجاز مشاريع السكك الحديدية، من خلال إعادة هيكلة القطاع العمومي للهياكل القاعدية للسكك الحديدية، وذلك في إطار الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتنفيذا لتوجيهاته.

ويهدف النهج المتبع إلى الاستفادة من البرنامج الكبير للسكك الحديدية المقرر لتضافر القدرات الهندسية والإنشائية للشركات العمومية المتخصصة في مجال السكك الحديدية، وذلك في إطار تجميع متماسك لقدراتها وخبراتها.

في هذا الإطار، يرتكز النموذج التنظيمي المخطط على تكوين مجموعة كبيرة مكونة من الشركة الأم EPE/SPA، والتي ترتبط بها أربع شركات تابعة متخصصة في السكك الحديدية.

ويتعلق الأمر بالشركات الاقتصادية العمومية المتمثلة في كل من Setirail Spa المتخصصة في هندسة السكك الحديدية، دراسة ومراقبة الأعمال، Infrarail Spa المتخصصة في أعمال البنية التحتية للسكك الحديدية، Railelect Spa المتخصصة في كهربة السكك الحديدية، وكذا Infrafer Spa المسؤولة عن البنية التحتية.

ومن خلال ذلك “ستتمكن بلادنا من امتلاك مؤسسة كبرى للهندسة والإنجاز في مجال السكك الحديدية، بما يسمح بالتكفل بالمشاريع الكبرى المهيكلة التي أقرها رئيس الجمهورية، في إطار الربط السككي عبر التراب الوطني، من خلال تكثيف الشبكة، وهو ما يتطلب تعبئة معتبرة للقدرات الوطنية في مجال الهندسة والإنجاز”.

ويهدف إنشاء هذا المجمع، الذي يندرج وفق نظرة استراتيجية، إلى تعزيز الاستقلال التكنولوجي للبلاد وتعزيز مكانة المؤسسات الوطنية في مواجهة المنافسة الأجنبية من خلال رفع قدراتها التفاوضية مع مختلف الشركاء الأجانب، وكذا ترقية التحكم في التسيير من خلال ترشيد استعمال الموارد وتقليص التكاليف، خاصة فيما يتعلق بالتموين.

كما سيكون له أثر إيجابي غير مباشر لصالح المؤسسات الوطنية خارج الحافظة، ولاسيما في إطار عمليات المناولة في مراحل ما قبل سلاسل القيم وما بعدها.