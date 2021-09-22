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الجزائر

إحصاءات رسمية: أكثر من 22 ألف دكتور بطال في الجزائر!

نادية شريف
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  • 8
إحصاءات رسمية: أكثر من 22 ألف دكتور بطال في الجزائر!

كشف عبد الحفيظ ميلاط المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، عن وجود أزيد من 22 ألف دكتور  بطال في الجزائر.

وقال ميلاط عبر حسابه الرسمي على فيسبوك أن لدينا أزيد من 22 ألف دكتور بطال وفقا للاحصاءات الرسمية، كما أن أكثر من 64 ألف طالب دكتوراه يهددهم مستقبلا نفس المصير. 

في ذات السياق لفت إلى ضرورة وجود خارطة طريق جديدة في الجامعة الجزائرية، والابتعاد عن العاطفة والحلول الاجتماعية، مؤكدا: “علينا أن نفكر فقط في مصلحة الجامعة والوطن قبل أي الشيء آخر”.

توظيف حاملي الدكتوراه.. 3 قطاعات توقع على تعليمة مشتركة

وقع وزير العمل، عبد الرحمان لحفاية، رفقة وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان، والمدير العام للوظيفة العمومية، بلقاسم بوشمال، الأربعاء 15 سبتمبر، على التعلمية الوزارية المشتركة لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه.

حفل التوقيع جرت مراسيمه بمقر وزارة التعليم والبحث العلمي، وتهدف الخطوة لاتخاذ التدابير الخاصة بتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه في مختلف المؤسسات الاقتصادية والإدارات العمومية.

ويرى الموقعون على الاتفاقية أنه لا بد من إحداث مكانة مهنية لحاملي الدكتوراه خارج إطار الأستاذ الباحث أو الباحث الدائم في المؤسسات والإدارات العمومية من جهة وتأسيس آليات وسبل إدماجهم في سوق العمل على مستوى المؤسسات الاقتصادية العمومية منها أو الخاصة.

في ذات السياق نوهت التعليمة لإمكانية توظيف حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة أجنبية مماثلة لها بعقد عمل لدى المؤسسات الاقتصادية في مناصب عمل تتلاءم مع مؤهلاتهم، وذلك في إطار التدابير الخاصة بترقية التشغيل المنصوص عليها في التشريع المعمول بهما في هذا الشأن.
كما تضمنت التعليمة دعوة إلى مختلف قطاعات النشاطات إلى مراعاة التدابير السالفة الذكر أثناء إعداد مخططاتهم الخاصة بالتوظيف.

وزارة التعليم العالي تصدر توضيحا بشأن توظيف حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، توضيحا بشأن توظيف حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير، وذلك بعد اجتماع تم عقده الاثنين.

وجاء في بيان الوزارة ما يلي:

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التعليقات
8
  • سمير

    دكتور في ادارة عمومية، كرئيس مصلحة او غيرها، باجر شهري مايتعداش 4ملاين سنتيم، ونفس الدكتور في جامعة يتقاضى 7 ملاين ويعمل 6 ساعات، احترم عقولنا يا بن زيان اذا عندك عقل

    0
  • دكتور مقهور

    الحمد لله على هذه الإلتفاتة التي طالما انتظرناها طويلا، في بلادك التي تزخر بالثروات و تعيش ذليل و أنت حامل شهادة دكتوراه، و في بلاد ليس لديها موارد تلقى الذي بدون شهادة يعيش معيشة الملوك، حتى البطال في البلدان الأوربية و عندهم شهرية، لا حول و لا قوة إلا بالله

    3
  • طارق الجزائري

    هذه التعليمة الوزارية سيكون مآلها الفشل لأنها محاولة للهروب إلى الأمام. الدكتوراه شهادة أكاديمية تمنح لحاملها حق التوظيف بصفة أستاذ جامعي هذا هو الأصل،ثم ما هي المؤسسة التي ستوظف حامل شهادة دكتوراه في الأدب أو الفسفة بل وحتى في تخصصات علمية معينة؟ المطلب الوحيد الذي يريده أغلب حاملي شهادة الدكتوراه إن لم نقل كلهم هو التوظيف المباشر وليكن بشكل تدريجي غير هذا لن تحل المشكلة.

    0
  • طارق الجزائري

    هذا ليس حلا وإنما هو هروب إلى الأمام شهادة الدكتوراه ذات طابع أكاديمي بمعنى أنها خاصة بقطاع التعليم العالي، وحاملها مشروع أستاذ جامعي، ثم ماذا بإمكان أن يشغله دكتور في الأدب أو الفلسفة وحتى بعض التخصصات العلمية خارج مجال التعليم والبحث العلمي، الحل الوحيد الذي يرضي الجميع هو التوظيف المباشر لحملة الدكتوراه والماجستير ولو بشكل تدريجي.

    0
  • أستاذ دكتور

    ليسانس+ ماجستير + دكتوراه = باك + 12 ماستر + دكتوراه = باك+ 8 أهذا عدل ؟؟؟؟ من الأجدر أن نعطي الأولوية للفئة الأولى

    4
  • الحق احق ان يتبع،

    يجب تغيير معايير التوظيف لانها لا تسمح باختيار الشخص الكفء. مقال في مجلة العلوم المشهورة يتم تنقطه ب 0.5 و مقال في مجلة و همية لكسب المال يتم تنقطه ب 0.5، هذا الامر لا يوجد الا في الجزائر.

    15
  • استفسار،

    مسابقات الدكتوراة كل سنة اكثر من 7000 منصب و التوظيف 1400 منصب كل سنة. لماذا يتم الاستعانة بالالاف من الاساتذة المتعاقيدين.

    9
  • كل شيء ممكن

    شهادة الدكتوراه والماجستير تاع أكتب مقال ونعطوك شهادة الدكتوراه والماجستير.

    4

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