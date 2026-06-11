إخلاء مبنى البنتاغون لهذا السبب

تم إغلاق عدة طوابق وممرات داخل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الخميس، 11 جوان، وفقا لما أفادت به شبكة “سي أن أن” الامريكية نقلا عن مصادر مطلعة.

هذا وأكد المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، في بيان له على منصة “إكس” أن أنظمة المبنى “رصدت مشكلة في جودة الهواء تستدعي اتخاذ تدابير احترازية لحين تحديد مدى خطورة الوضع”.

STATEMENT: The Pentagon has sophisticated systems to ensure the safety of the building and its occupants. Those systems have detected an air quality issue necessitating precautionary measures until we determine its significance. The Department is executing standard protection… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) June 11, 2026

وقالت “سي أن أن” نقلا عن مصدرين إنه تم إغلاق الطوابق من الثاني إلى الخامس في الممرات من الرابع إلى السابع، داخل مجمع البنتاغون.

فيما أفاد مصدر لذات الشبكة أن عناصر الشرطة في المبنى ترتدي أقنعة غاز ومعدات كاملة للحماية من المواد الكيميائية.

هذا ونشرت “سي أن أن” أنه وفي وقت لاحق، قال مصدران مطلعان للشبكة إن إغلاق البنتاغون وإخلاءه تم بسبب إنذار كاذب.