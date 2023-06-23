إدارة شباب بلوزداد تقيل المدرب نبيل الكوكي

بعد الخسارة في نهائي كأس الجمهورية

قرر مجلس إدارة نادي شباب بلوزداد، إقالة المدرب التونسي نبيل الكوكي وعدم استمراره على رأس العارضة الفنية للفريق قبل أربع جولات عن نهاية البطولة.

وقال مصدر مقرب من إدارة الشباب أن رئيس مجلس الإدارة مهدي رابحي تحدث مع التقني التونسي وطالبه بمغادرة العارضة الفنية للفريق، بعد الأداء الباهت للفريق في نهائي كأس الجمهورية أمام جمعية الشلف وتراجع مستوى الفريق في الجولات الأخيرة من البطولة المحترفة.

وبدأت إدارة الشاب في البحث عن مدرب جديد لإكمال الموسم الكروي، والتحضير للمنافسات القادمة التي يشارك فيها الفريق والبداية ستكون شهر جويلية القادم بمناسبة الدورة النهائية لكأس الملك سلمان للأندية في كرة القدم، المقررة بالعربية السعودية من 27 جويلية إلى 12 أوت.

وكان رئيس مجلس إدارة فريق شباب بلوزداد مهدي رابحي قد فتح النار على المدرب التونسي نبيل الكوكي، وهذا بعد رفض الأخير الصعود إلى المنصة وتسلم الميدالية الفضية، مؤكدا أنه لن يقبل مثل هذه الأمور والتصرفات… مضيفا: “لا نريد تحطيم الفريق، لأنه أمامنا لقب البطولة، ولم نحقق أي شيء، إذ أمامنا 4 نقاط لتحقيق اللقب، لكن هناك بعض الناس خططت لتحطيم شباب بلوزداد، وقد شاهدت ذلك بأم عيني، ومنذ فترة طويلة كنت قد صرحت لكم بأننا نتعرض لمؤامرة”.