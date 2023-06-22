“صقور الونشريس” تطير إلى الشلف بِالكأس الثانية

لقطة من مباراة جمعية الشلف (بِاللّباس الأحمر) وشباب بلوزداد.

افتكّ فريق جمعية الشلف مساء الخميس كأس الجزائر، بعد تفوّقه في المباراة النّهائية على نادي شباب بلوزداد.

وفاز فريق “صقور الونشريس” على المُنافس نادي شباب بلوزداد بِنتيجة (2-1) بعد الوقت الإضافي، في لقاءٍ نهائيٍّ خلص وقته الأصلي إلى حصيلة التعادل (1-1).

واحتضن ملعب “ميلود هدفي” بِوهران أطوار المباراة النّهائية، تحت إدارة حكم الساحة الدولي لحلو بن ابراهم. في أمر غير مسبوق للمنشأة الرياضية العالمية لِعاصمة الغرب الجزائري، التي دُشّنت حديثا.

وشهدت المباراة حضور رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فضلا عن مسؤولين آخرين من مجالات مُتباينة.

كما تابع اللّقاء من المنصّة الرّئيسة للملعب، الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي.

وبادر شباب بلوزداد إلى التسجيل مُبكّرا في الدقيقة الـ 8، بِواسطة المهاجم الكاميروني ليونيل وامبا من ركلة جزاء. وأمضى توقيعَي جمعية الشلف لاعبا الخطّ الأمامي توفيق عدادي في الدقيقة الـ 67، وإبراهيم مرسلي في الدقيقة الـ 94.

وبات فريق المدرب عبد القادر عمراني وقد زيّن رفوف خزانته بِالتتويج الثاني لِمنافسة كأس الجمهورية، بعد تتويج طبعة 2005. نظير خسارة نهائي 1992.

وهكذا سيخوض فريق جمعية الشلف في الموسم المقبل، منافسة كأس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم.

وبِالمقابل، تجمّد رصيد فريق “أبناء العقيبة” في 8 تتويجات، نالها أعوام 1966 و1969 و1970 و1978 و1995 و2009 و2017 و2019. مثلما هو الشّأن لِأندية اتحاد العاصمة ووفاق سطيف ومولودية الجزائر. وهي الفرق الأربعة التي تتصدّر اللائحة.

وخسر فريق المدرب نبيل الكوكي النّهائي الرّابع في تاريخه، بعد استحقاقات 1988 و2003 و2012.

وكان شباب بلوزداد آخر فريق يُحرز كأس الجزائر وذلك في طبعة 2019، أمّا في نسخة 2020، فقد ألغت “الفاف” المنافسة في ربع النّهائي بِسبب تفشّي جائحة “كورونا”. بينما لم تُلعب هذه المسابقة في 2021 و2022، للسبب ذاته، فضلا عن كثافة الأجندة وضيف الحيّز الزّمني.