-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

إدارة مستقبل الرويسات تصدر بيانا بخصوص المدرب عمراني

عمر سلامي
  • 24
  • 0
إدارة مستقبل الرويسات تصدر بيانا بخصوص المدرب عمراني
أرشيف
المدرب عبد القادر عمراني

أصدرت إدارة مستقبل الرويسات بيانا، بخصوص غياب مدرب الفريق عبد القادر عمراني.

وقالت إدارة مستقبل الرويسات في بيان لها: ” على إثر المستجدات الأخيرة بخصوص الطاقم الفني، سجلت الإدارة غياب المدرب الرئيسي عن التزاماته الرسمية مع الفريق، بداية من الندوة الصحفية التي عقبت لقاء نجم بن عكنون، مرورا بالحصة التدريبية الأولى بعد المباراة، وصولا إلى المباراة الرسمية التي جرت اليوم ضد أولمبيك أقبو، دون تقديم أي مبرر أو إشعار مسبق”.

وأكدت إدارة الفريق أنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بحضور محضر قضائي، “لإثبات هذه الغيابات غير المبررة، وذلك حفاظا على حقوق الفريق وسمعته”.

وأشارت إدارة الرويسات إلى أنه وقبل هذه التطورات كانت قد قامت بتسوية الوضعية المالية للمدرب والمقدرة بثلاثة أشهر.

واستنكر رئيس النادي بن ساسي محمد لعروسي تصرفات المدرب عمراني، مؤكدا أنها: “لا تسيء فقط إلى نادي مستقبل الرويسات، بل تضر بصورة البطولة الوطنية ككل، وتمس بمبادئ الاحتراف والالتزام التي يسعى الجميع لترسيخها”.

مقالات ذات صلة
اتحاد العاصمة يتوّج بالكأس الممتازة لفئة أقل من 16 سنة

اتحاد العاصمة يتوّج بالكأس الممتازة لفئة أقل من 16 سنة

ايلان قبال يتألق مع فريقه باريس اف سي

ايلان قبال يتألق مع فريقه باريس اف سي

أنيس حاج موسى ضمن التشكيلة المثالية لشهر أكتوبر

أنيس حاج موسى ضمن التشكيلة المثالية لشهر أكتوبر

فلفل النّقد الرّياضي الحارّ.. وفي اللّيلة الظّلماء يُفتقد “سكولز”!

فلفل النّقد الرّياضي الحارّ.. وفي اللّيلة الظّلماء يُفتقد “سكولز”!

الجزائر تتوّج بلقب البطولة المغاربية لليوسيكان بيدو بقسنطينة

الجزائر تتوّج بلقب البطولة المغاربية لليوسيكان بيدو بقسنطينة

منافس “الخضر” يُواجه هذَين المنتخبَين

منافس “الخضر” يُواجه هذَين المنتخبَين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد