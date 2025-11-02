إدارة مستقبل الرويسات تصدر بيانا بخصوص المدرب عمراني

أصدرت إدارة مستقبل الرويسات بيانا، بخصوص غياب مدرب الفريق عبد القادر عمراني.

وقالت إدارة مستقبل الرويسات في بيان لها: ” على إثر المستجدات الأخيرة بخصوص الطاقم الفني، سجلت الإدارة غياب المدرب الرئيسي عن التزاماته الرسمية مع الفريق، بداية من الندوة الصحفية التي عقبت لقاء نجم بن عكنون، مرورا بالحصة التدريبية الأولى بعد المباراة، وصولا إلى المباراة الرسمية التي جرت اليوم ضد أولمبيك أقبو، دون تقديم أي مبرر أو إشعار مسبق”.

وأكدت إدارة الفريق أنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بحضور محضر قضائي، “لإثبات هذه الغيابات غير المبررة، وذلك حفاظا على حقوق الفريق وسمعته”.

وأشارت إدارة الرويسات إلى أنه وقبل هذه التطورات كانت قد قامت بتسوية الوضعية المالية للمدرب والمقدرة بثلاثة أشهر.

واستنكر رئيس النادي بن ساسي محمد لعروسي تصرفات المدرب عمراني، مؤكدا أنها: “لا تسيء فقط إلى نادي مستقبل الرويسات، بل تضر بصورة البطولة الوطنية ككل، وتمس بمبادئ الاحتراف والالتزام التي يسعى الجميع لترسيخها”.