إدارة نابولي تستعد للحسم في مستقبل آدم وناس

تفاضل بين تجديد عقده أو بيعه لتفادي رحيله مجانا

باتت إدارة نادي نابولي الإيطالي مترددة جدّا بخصوص مستقبل الدولي الجزائري، آدم وناس، ما بين البقاء أو الرحيل عن الفريق، عطفا على المستويات التي يقدمها النجم الجزائري خلال فترة التحضيرات الموسمية حاليا تحت إشراف المدرب الجديد، لوتشيانو سباليتي، ولوضعيته التعاقدية لانتهاء عقده صيف العام المقبل.

وكان وناس تألق بشكل لافت للانتباه خلال المباراة الودية أمام نادي بايرن ميونيخ الألماني، السبت الفارط، عندما صنع هدفين من أصل ثلاثة التي فاز بها فريقه على بطل ألمانيا، علما أن النتيجة كانت متعادلة سلبيا عندما دخل بديلا، أين اكتفى بالمشاركة لـ19 دقيقة قبل أن يخرج بديلا، وأكد موقع “كالتشيو نابولي 24” الإيطالي، في تقرير له عن وضعية النجم الجزائري في نابولي، إن هذا الملف وصل إلى مفترق الطرق، على اعتبار أن إدارة نابولي محتارة ومترددة بين أمرين، إما التجديد أو بيع ادم وناس، وأشار إلى أن رغبة المدرب سباليتي تتجه نحو الإبقاء على وناس، بالنظر لما قدمه الأخير مع كروتوني وما يقدمه حاليا مع نابولي، وفي حال موافقة الإدارة على هذا الخيّار فإن الإدارة ستضطر إلى تجديد عقد اللاعب الجزائري.

إلى ذلك، كشف نفس المصدر بأن إدارة نابولي ستقترح على الدولي الجزائري عقدا يمتد إلى صيف عام 2026، أي إضافة ثلاث سنوات على عقده الحالي، الذي ينتهي شهر جوان 2023، أما في حال عدم التوصل لاتفاق في هذا الاتجاه فإن نابولي سيضطر لبيع وناس هذا الصيف حتى لا يضيعه مجانا الموسم المقبل، علما أن عديد الأندية الإيطالية تريد ضم نجم نادي نيس الفرنسي السابق.

يجدر الذكر، أن عدة مصادر إعلامية إيطالية أكدت بأن الإصابة التي تعرض لها آدم وناس في الكاحل، خلال مباراة بايرن ميونيخ الودية ليست خطيرة، بدليل أن اللاعب الجزائري استطاع المشي بصفة عادية بعد المباراة، وهو بحاجة فقط للراحة والعلاج الخفيف ليكون جاهزا للمشاركة في التدريبات خلال الأيام القليلة المقبلة.