إدارة نادي ران تلفت انتباه بيتكوفيتش

حاولت إدارة نادي ران من بطولة القسم الأول الفرنسي، لفت انتباه الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش.

يأتي هذا الأمر وبيتكوفيتش يستعدّ لِضبط قائمة لاعبي “الخضر”، الذين سيُشاركون في كأس العالم المقرّر تنظيمها انطلاقا من الـ 11 من جوان المقبل.

وأقدمت إدارة نادي ران على جلب حارس المرمى الجزائري كيليان بلعزوق من فئة الأواسط، ودمجته في صنف الأكابر. حيث تابع من دكة البدلاء لقاء الفريق والمضيف نادي ليون مساء الأحد، بِرسم الجولة الـ 32 من عمر البطولة الفرنسية.

وكرّرت إدارة نادي ران هذا السيناريو لِرابع مرّة في الموسم الحالي، كان الثالث منها في الـ 18 من جانفي الماضي، لمّا حضر الحارس بلعزوق بديلا في مواجهة الزائر فريق لوهافر في منافسة “الليغ 1”.

وينشط الحارس كيليان بلعزوق (19 سنة) في صنف أواسط نادي ران الفرنسي منذ صيف 2024، ولمدّة أربع مواسم.

وحاز الحارس كيليان بلعزوق شرف حضور تربّص المنتخب الوطني الجزائري بِإيطاليا في أواخر مارس الماضي، وتابع مواجهتَي غواتيمالا والأوروغواي بديلا.

وتأمل إدارة نادي ران أن يجلب بيتكوفيتش الحارس بلعزوق إلى مونديال 2026، علما أن القائمة تضمّ 3 لاعبين في منصب حامي عرين. وقد “استفادت” من إصابة الحارسَين أنطوني ماندريا وملفين ماستيل، وإجرائهما مؤخّرا لِعملية جراحية، وتعذّر خوضهما لِكأس العالم.