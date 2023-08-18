إدارة ولاعبو بيشكتاس يتضامنون مع رشيد غزال

عبر لاعبو نادي بيشكتاش التركي، عن تضامنهم مع زميلهم في الفريق الدولي الجزائري رشيد غزال، عقب تعرض ابنه وأم زوجته لحادث مرور بفرنسا. ورفع المهاجم الكاميروني أبوبكر فينسيت، قميصا كتب عليه: “كلنا معك رشيد.. قوة وشجاعة” عقب تسجيله لهدف خلال المقابلة التي فاز بها بيشكتاش، بثنائية لهدف أمام الضيف نيفتشي باكو الأذربيجان، ضمن إياب الدور التمهيدي الثالث من تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي.

ونشرت إدارة نادي بيشكتاش صورة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أكدت دعمها لرشيد غزال بعد ما جرى لعائلة خريج مدرسة ليون.

كما أوضحت إدارة النادي التركي، بأن غزال، التحق بفرنسا من أجل الوقوف على وضع نجله وحماته، مشيرة أن حالتهما ليست خطيرة، متمنية في المقابل، الشفاء لابن الدولي الجزائري وأم زوجته.