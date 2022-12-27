إدراة السجون: هذه نسبة النساء المحبوسات في الجزائر

كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أسعيد زرب، عن نسبة النساء المحبوسات في الجزائر، لافتا إلى ضرورة الإهتمام بهن.

وقال زرب إن نسبة النساء المحبوسات “ضئيلة” لا تتعدى 1.5 بالمائة من إجمالي المحبوسين، ونسبة الأحداث “أقل بكثير”.

وأشار إلى أن النساء و الأحداث “فئات هشة تتطلبان عناية خاصة”.

وجدد المدير العام لإدارة السجون التأكيد على “الاهتمام البالغ” الذي توليه الدولة للفئات الهشة من المحبوسين من خلال برامج متنوعة.

وأوضح أن الهدف هو مرافقتهم أثناء وبعد العقوبة من أجل ضمان إعادة إدماجهم في الحياة مجددا وبنسب “كبيرة”.

من جانبها تعتزم وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تكثيف الحملات التحسيسية في الوسط العقابي مستقبلا لصالح النساء المحبوسات.

وقالت وزيرة القطاع كوثر كريكو أنه لا بد من تعريف النساء على الآليات المتوفرة لمرافقتهن في الاندماج في الحياة الاجتماعية والاقتصادية مجددا بعد انقضاء مدة عقوبتهن، من خلال برامج تحسيسية بالتعاون مع قطاع العدالة.

يذكر أن الوزيرة كريكو كانت، الاثنين، في زيارة تفقد للمؤسسة العقابية بالقليعة رفقة المدير العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج, أسعيد زرب.

وأعربت عن إرتياحها لمستوى التكفل النفسي والصحي والاجتماعي في شقيه التكويني والتعليمي الذي اطلعت عليه بعين المكان.

وشددت على أن هناك نساء محبوسات “يتمتعن بمواهب خارقة تستوجب مرافقتهن لتحقيق استقلالهن المادي حتى يتمكن من فرض أنفسهن في المجتمع”.

وزارت الوزيرة بالمناسبة ورشات تكوين المحبوسات للخياطة، الطرز، الطبخ، الحلويات التقليدية والاعلام الآلي، المحاسبة، وغيرها.

وتكلل هذه الورشات بشهادة تأهيل مهنية عند انتهاء فترة العقوبة.

كما وقفت على المرافق الصحية والرياضية والترفيهية الموضوعة تحت تصرف المحبوسات، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.