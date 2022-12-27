-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

إدراة السجون: هذه نسبة النساء المحبوسات في الجزائر

جواهر الشروق
  • 458
  • 0
إدراة السجون: هذه نسبة النساء المحبوسات في الجزائر
أرشيف
تعبيرية

كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أسعيد زرب، عن نسبة النساء المحبوسات في الجزائر، لافتا إلى ضرورة الإهتمام بهن.

وقال زرب إن نسبة النساء المحبوسات “ضئيلة” لا تتعدى 1.5 بالمائة من إجمالي المحبوسين، ونسبة الأحداث “أقل بكثير”.

وأشار إلى أن النساء و الأحداث “فئات هشة تتطلبان عناية خاصة”.

وجدد المدير العام لإدارة السجون التأكيد على “الاهتمام البالغ” الذي توليه الدولة للفئات الهشة من المحبوسين من خلال برامج متنوعة.

وأوضح أن الهدف هو مرافقتهم أثناء وبعد العقوبة من أجل ضمان إعادة إدماجهم في الحياة مجددا وبنسب “كبيرة”.

من جانبها تعتزم وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تكثيف الحملات التحسيسية في الوسط العقابي مستقبلا لصالح النساء المحبوسات.

وقالت وزيرة القطاع كوثر كريكو أنه لا بد من تعريف النساء على الآليات المتوفرة لمرافقتهن في الاندماج في الحياة الاجتماعية والاقتصادية مجددا بعد انقضاء مدة عقوبتهن، من خلال برامج تحسيسية بالتعاون مع قطاع العدالة.

يذكر أن الوزيرة كريكو كانت، الاثنين، في زيارة تفقد للمؤسسة العقابية بالقليعة رفقة المدير العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج, أسعيد زرب.

وأعربت عن إرتياحها لمستوى التكفل النفسي والصحي والاجتماعي في شقيه التكويني والتعليمي الذي اطلعت عليه بعين المكان.

وشددت على أن هناك نساء محبوسات “يتمتعن بمواهب خارقة تستوجب مرافقتهن لتحقيق استقلالهن المادي حتى يتمكن من فرض أنفسهن في المجتمع”.

وزارت الوزيرة بالمناسبة ورشات تكوين المحبوسات للخياطة، الطرز، الطبخ، الحلويات التقليدية والاعلام الآلي، المحاسبة، وغيرها.

وتكلل هذه الورشات بشهادة تأهيل مهنية عند انتهاء فترة العقوبة.

كما وقفت على المرافق الصحية والرياضية والترفيهية الموضوعة تحت تصرف المحبوسات، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

مقالات ذات صلة
“بلوغر” شهيرة تشعل الشبكات بعد ارتباطها بزوج صديقتها!

“بلوغر” شهيرة تشعل الشبكات بعد ارتباطها بزوج صديقتها!

جورجينا تهدي رونالدو أغلى سيارة في العالم.. وهذه أطرف التعليقات (فيديو)

جورجينا تهدي رونالدو أغلى سيارة في العالم.. وهذه أطرف التعليقات (فيديو)

زوجة محمد صلاح تثير الجدل في أحدث ظهور لها (صور)

زوجة محمد صلاح تثير الجدل في أحدث ظهور لها (صور)

أم وليد تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة مداخيلها من يوتيوب (فيديو)

أم وليد تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة مداخيلها من يوتيوب (فيديو)

خبراء: 4 أغذية تضعف المناعة وتزيد الالتهابات لا بد من تجنّبها

خبراء: 4 أغذية تضعف المناعة وتزيد الالتهابات لا بد من تجنّبها

5 عادات إيجابية عليك ممارستها بصفة يومية

5 عادات إيجابية عليك ممارستها بصفة يومية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد