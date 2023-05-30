إدراج أستاذ اللغة الانجليزية بالابتدائي في المدارس العليا للأساتذة

وزارة التعليم العالي راسلت قطاع التربية لمعرفة الاحتياجات

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإدراج تخصص أستاذ اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي في المدارس العليا للأساتذة لفائدة الطلبة الجدد الحائزين على البكالوريا، وهذا تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية في آخر مجلس للوزراء من أجل تعميم تدريس اللغة الانجليزية في الابتدائي.

وكشف جمال بوقزاطة مدير التكوين والتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريح لـ”الشروق”، بأن قطاعه على أتم الاستعداد لإدخال تخصص أستاذ اللغة الانجليزية في الابتدائي بالمدارس العليا وهذا بمجرد إيفائهم بالاحتياجات المعبر عنها من قبل قطاع التربية وتحديد المدارس العليا التي ستتكفل بتكوين الطلبة الناجحين في البكالوريا للاستفادة منهم في تأطير تلاميذ الابتدائي في هذه اللغة.

وقال بوقزاطة: “بمجرد إقرار إدخال اللغة الانجليزية كمادة تعليمية في الطور الابتدائي، وبالتحديد السنة الثالثة ابتدائي، راسلت وزارة التعليم العالي قطاع التربية الوطنية من أجل التنسيق، كما عبَرنا عن استعدادنا لمرافقة قطاع التربية في التكفل بتكوين هذا الملمح عن طريق شبكة المدارس العليا للأساتذة”.

وأشار نفس المسؤول إلى أنه تم توجيه مراسلة حديثة للأمانة العامة لقطاع التربية، وهذا عقب التوجيهات التي أمر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء، من أجل تعميم تدريس الانجليزية وتوفير إمكانات التأطير، “طلبنا منها موافاتنا باحتياجات قطاع التربية في هذا الملمح، حتى يتسنى ضبط قائمة المدارس العليا للأساتذة المعنية بضمان تكوين أساتذة اللغة الإنجليزية في الابتدائي، ونحن في انتظار الاحتياجات المعبر عنها”، على حد تعبيره.

وأعلن نفس المسؤول أن الوزارة ستدخل تخصص أستاذ اللغة الانجليزية في الابتدائي ضمن التخصصات المتاحة للطلبة الناجحين في بكالوريا 2023، وذلك بمجرد تلقيها لرد قطاع التربية خاصة ما تعلق بإمكانات التأطير والهياكل البيداغوجية المتوفرة في المدارس العليا للأساتذة المعنية بفتح هذا التخصص، وانطلاقا من ذلك –يقول محدثنا- سيحوي المنشور التوجيهي الخاص بتسجيلات الناجحين في البكالوريا تخصص أستاذ اللغة الانجليزية في الابتدائي والذي من شأنه أن يسهم في تأطير المكونين الذين تعول عليهم الدولة لتعميم وتعزيز اللغة الإنجليزية.

جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمر في مجلس الوزراء المنعقد الأحد، بفتح تخصص أستاذ التعليم الابتدائي للغة الانجليزية فورا بالمدارس العليا للأساتذة للموسم الجامعي 2023-2024، لاسيما أن الجزائر انطلقت في تعليم الانجليزية في السنة الثالثة ابتدائي خلال العام الدراسي الجاري، وتمت الاستعانة في التأطير بخريجي الجامعات من حاملي الليسانس، إذ لم يكن أستاذ اللغة الانجليزية في الابتدائي موجودا في المدارس العليا للأساتذة، ماعدا في التعليم الثانوي والمتوسط، ومن أجل تعزيز اللغة الانجليزية ومواصلة تعميمها يتطلب ذلك وجود نسبة تأطير وأساتذة مكونين خصيصا لهذا الغرض، وهو ما تضمنه المدارس العليا للأساتذة في باقي التخصصات والأطوار.