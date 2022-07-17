إدراج الليسانس والماستر بكلية الصيدلة في العاصمة

الجديد هذه السنة – حسب ذات المنشور -هو إدراج مسارات تكوين في الليسانس والماستر على مستوى كلية الصيدلة بجامعة الجزائر1 التي تم تنصيبها مؤخرا، إذ ستقدم الكلية تكوينات في الليسانس بكالوريا +3 لحاملي بكالوريا شعب علوم تجريبية ورياضيات وتقني رياضي، ومنها تخصص أعوان في الصيدلة، وصناعة المنتجات الصيدلانية والصحية وهي تخصصات ذات تسجيل وطني، مع استحداث مسارات تكوينية خاصة موجهة لحاملي بكالوريا تقني رياضي وهي مسار في الهندسة المدنية، مسار في هندسة الطرائق، ومسار في الهندسة الميكانيكية، وتم اختيار ثلاث مؤسسات جامعية نموذجية وهي: جامعة سطيف 1 والبليدة 1 وجامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران.

وأعادت الوزارة توزيع ما يعرف بالفروع ذات التسجيل الوطني لكي تصبح فروعا إما محلية أو جهوية، لتفادي تكرار بعض مسارات التكوينات على مستوى المؤسسات الجامعية، حيث تم الفصل بين الرياضيات والإعلام الآلي، وبالتالي السماح لحامل شهادة البكالوريا إما أن يسجل في شعبة الرياضيات أو الإعلام الآلي منذ السنة الأولى، ونفس الشيء بالنسبة للمدارس العليا للأساتذة تم الفصل في شعبة العلوم الدقيقة بين الرياضيات والعلوم الفيزيائية .

مدرستان علييان للفلاحة الصحراوية

في سياق متصل، تكلل القطاع باستحداث مدرستين عليين للفلاحة الصحراوية بالواد وأدرار، وإعادة توزيع أقطاب الامتياز من خلال الجمع بين مدرستين، ويتعلق الأمر بالمدرسة العليا لمهن المهندس بعنابة الناتجة عن دمج بين المدرسة العليا للمعادن والتعدين والمدرسة العليا للتكنولوجيا الصناعية، وعلى مستوى العاصمة تم استحداث المدرسة العليا للتكنولوجيا المتقدمة من خلال الدمج بين المدرسة العليا للعلوم التطبيقية والمدرسة العليا للتكنولوجيا التي سيتم توطينها بالقطب التكنولوجي سيدي عبد الله، وفي ميدان علوم الطبيعة والحياة .

وبخصوص التسجيلات الأولية التي ستنطلق يوم 21 جويلية الجاري عبر منصة “بروغرس” فيتعين على الطلبة الناجحين الاختيار من 6 إلى 10 رغبات على الأقل، على أن تتضمن اختيارين في نظام ليسانس أل أم دي، كما تم الإبقاء-يضيف- على الاختبار الخاص باللغة لحاملي بكالوريا أجنبية الذين يرغبون في التسجيل في العلوم الطبية والمدارس العليا، فضلا عن الإبقاء على الميزة التي منحت لرياضيي النخبة للتسجيل في ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بغض النظر عن المعدل الذي ستفرزه المعالجة المعلوماتية لبطاقة الرغبات.