إدماج حاملي الليسانس العالقين في منصب متصرف

في إدارات الجماعات الإقليمية

سمحت المديرية العامة للوظيفة العمومية للولاة بإدماج أصحاب شهادة الليسانس في تخصصات اللغة الفرنسية والإنجليزية والفلسفة والتاريخ والأدب العربي في منصب مستشارين للنشاطات الثقافية والرياضية بإدارات الجماعات الإقليمية، وذلك نظرا لتقارب شهاداتهم مع التخصصات المطلوبة، وهو من صلاحيات اللجنة الولائية للإدماج بشرط توفر المناصب الخاصة بذلك .

وجاء هذا الترخيص كرد على مراسلة بعثها والي باتنة لذات المصالح قصد طلب الموافقة على إدماج المستفيدين من جهاز الإدماج المهني والاجتماعي الحاملين لشهادات الليسانس في تخصص اللغة الإنجليزية، الفرنسية، الفلسفة، التاريخ والأدب العربي، في رتبة متصرف أو متصرف إقليمي على مستوى مصالح الجماعات المحلية والبلديات، وذلك نظير تكليفهم بمهام إدارية منذ تنصيبهم في الجماعات المحلية، في حين لم تدرج تخصصاتهم ضمن التخصصات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 11- 334 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 المتضمن القانون الأساسي لعمال الجماعات الإقليمية .

وردت مصالح مديرية التطبيق والتدقيق التابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية على ذلك بالموافقة عبر مراسلة لها تحمل رقم 7064، حيث أكدت على إدماج المعنيين في رتبة مستشارين للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية في حالة توفر المناصب، وذلك نظرا لتقارب شهاداتهم مع التخصص المنصوص عليه في المادة 335 من ذات المرسوم التنفيذي المتعلق بالقانون الأساسي لموظفي الجماعات الإقليمية .

ويتعين على الهيئات المختصة لاسيما مصالح وزارة المالية حسب نفس المراسلة، رصد المناصب المالية المخصصة لعملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي بحكم صلاحياتها، وذلك طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019 المتعلق بذات الجهاز .

كما يأتي التصريح بالموافقة على إدماج هؤلاء المعنيين حسب المراسلة بحكم تخويل التعليمة الوزارية المشتركة رقم 25 المؤرخة في 16 ديسمبر 2019 المحددة لكيفيات تطبيق أحكام ذات المرسوم، لتجسيد عملية الإدماج في رتب مطابقة لمستوى تأهيل المستفيدين أو في رتب معادلة أو متقاربة من حيث تخصص تكوينهم، حيث يرجع الفصل في جميع المسائل والطعون ذات الصلة بعملية الإدماج بالدرجة الأولى حسب المراسلة إلى لجنة الطعن الولائية في إطار صلاحياتها الواسعة في هذا المجال من خلال إعادة توزيع و نشر المستفيدين وإدماجهم لدى إدارات أخرى توافق تخصصاتهم .