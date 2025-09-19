إذا تحررت فلسطين ستتحرر كل الشعوب

دونا الايرلندية تتحدث لـ"الشروق" من على سفينة "أمستردام"

دونا شفارتز، مواطنة أيرلندية من “كورك” ثاني أكبر مدن البلاد، تقول إنها تتابع القضية الفلسطينية منذ طفولتها وتؤكد أن الروابط بين أيرلندا وفلسطين كانت دائمًا قوية على مستوى الشعبين كونهما يتشاركان تاريخًا مشابهًا، حيث تعرضت كلا الدولتين للمجاعة والإبادة على يد قوات احتلال.

بمرارة كبيرة وبدموع الأسى تتذكر دونا حرب الإبادة المستمرة في غزة وتقول إنه مع تزايد همجية الكيان الصهيوني أو ما أسمته الفاشية الجديدة أضحت كل أنظار العالم تتجه نحو غزة، لهذا يجب على الجميع حكومات وشعوبا التحرك من أجل وضع حد لهذا الكيان الهمجي، فتحرير فلسطين حسب رأيها سيحرر جميع شعوب العالم.

تقدمت “شفارتزر” بطلب للانضمام إلى أسطول الصمود، لأنها تدرك أن الأمر أصبح بيد الشعوب وليس الحكومات، فمنع وصول المساعدات وتجويع الشعب الغزاوي وازدراء الاحتلال للقانون الدولي، فإنه لم تتبق إلا قوة الشعوب المتوحدة في هذا الأسطول لوضع حد لحرب الإبادة، فتواجد هذا العدد الكبير من المشاركين من دول العالم قد يشكل ضغطًا على الحكومات وإجبار المعتدين على دفع ثمن ما اقترفوه.

وتضيف دونا أنه عندما علمت أن الأسطول سينطلق مجددًا “لم أتردد لحظة في المشاركة، كورك المدينة التي أنحدر منها، تم إحراقها بالكامل على يد قوات “البلاك آند تانز” وهم جيش المرتزقة التابع للورد بلفور، وبعد ما أنهوا مهمتهم في أيرلندا، كانت وجهتهم التالية فلسطين، حيث طبقوا نفس الأساليب التي تعلموها في أيرلندا”.

ورغم إدراكها للمخاطر الحقيقية، إلا أنها تؤمن أن التواجد ضمن المشاركين في أسطول الصمود عمل ضروري وتقول إن “أكبر مخاوفي أن مرور الوقت وتغير الظروف المناخية قد يؤخر رحلة الأسطول من جهة ويزيد من معاناة الفلسطينيين، لكن الأمل يبقى دائما، بأن يؤدي الأسطول مهمته بنجاح”.

وعن سؤالها حول إن كان هناك اعتراض من عائلتها للسفر للمشاركة في أسطول الصمود العالمي، تقول دونا “والداي تمنيا الانضمام إليّ في هذه المهمة، غير أن مرض والدي حال دون ذلك وحزن كثيرا لعدم تمكنه من المشاركة، ووالدتي أيضا كونها امرأة مسالمة بطبعها، شاركت في عدة مسيرات مناهضة للعنف”، وتضيف دونا “قلق والديّ علي طبيعي، لكن إن كان الأمر من أجل خير أكبر، فهذا خطر أنا مستعدة لتحمله”.

تؤكد دونا أنها تذكر نفسها دائمًا بهدف هذه المهمة، فالأمر على حد تعبيرها لا يجب أن يرتبط بشخص وإنما بمجموعة تختلف عقلياتها وجنسياتها ولهجاتها داخل قارب ضيق جدا، وهي دائما يتعلق بأنانية شخص واحد، فهي دائما تفكر فيما يعانيه الشعب الفلسطيني “فنحن في سفينة أمستردام لدينا مأوى وماء وغذاء كافٍ، ولا شيء يستحق الشكوى حقًا، لكننا بشر في النهاية! علينا أن نعمل معًا وهذا قد يكون صعبًا”.

ويتواجد إثنا عشر شخصا على متن سفينة “أمستردام” معظمهم من الجزائر ومشاركتان من جنوب إفريقيا، إضافة إلى دونا من إيرلندا التي قالت إنها تفضل أن تضحي بنفسها من أجل الجميع، لأن سفينة تضم جزائريين وجنوب إفريقيين فقط ستكون مستهدفة بشكل كبير من طرف الكيان الصهيوني.

وختمت دونا حوارها مع “الشروق” بأنها اندمجت مع المشاركين المتواجدين بسفينة “أمستردام” وشعرت بترحيب كبير منهم، تعترف بحدوث سوء فهم في كثير من الأحيان وهذا بسبب اللغة التي تعد حاجزا، وتضيف “أعترف بجهلي فيما يتعلق بالجزائر وشعبها، لكن المشاركين الجزائريين الذين التقيت بهم على متن القارب أعتبرهم رفقاء في هذه المهمة المشتركة لفتح ممر إنساني، ولا يسعني إلا أن أُعجب بأي شخص يترك عائلته وحياته ليقوم بهذا. بعضهم ليس في تجربته الأولى على متن أسطول. أشعر بالرهبة أمام هؤلاء المتطوعين، وهذا يمنحني الأمل بمستقبل أفضل لنا جميعًا مع وجود أناس بهذه الروح العالية”.