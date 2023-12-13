إذا كان طفلك يتميز بهذه الصفات فهو عبقري!

يتميز الطفل العبقري منذ سن مبكرة بصفات وقدرات أكثر تقدما من أقرانه، وعادة ما يكون لديه موهبة استثنائية في واحدة أو أكثر من المجالات الفكرية.

فما هي الصفات الأكثر شيوعا لدى الأطفال العباقرة؟ في هذا المقال، ستكتشف ذلك.

التحدث في سن مبكرة

يبدأ الأطفال العباقرة في التحدث في سن مبكرة ويمتلكون مفردات كبيرة ويستخدمون جمل واستعارات في وقت أبكر بكثير من الأطفال الآخرين.

العصامية

عادة ما يتعلم هؤلاء الأطفال القراءة والكتابة بأنفسهم وبسرعة كبيرة، حيث تسمح لهم ذاكرتهم القوية باكتساب مفردات كثيرة.

الشعور بالملل

يشعر الطفل الموهوب بالملل في الفصل الدراسي، وينفصل عن الجو، ويصبح محبطا، لذلك ينتهي به الأمر إلى الفشل أحيانا.

النوم القليل

يميل العباقرة إلى النوم بشكل أقل والاستيقاظ في ساعات غريبة من الليل، وتُظهر الدراسات أن ارتفاع معدل الذكاء يمكن أن يكون السبب وراء الأرق.

عدم التنظيم

إحدى السمات القوية الأخرى للطفل العبقري هي عدم التنظيم، وغالبا ما تكون أفكاره متناثرة، لأنه يرغب في إنجاز العديد من المهام.

الخيال الجامح

يتميز الأطفال العباقرة بالخيال الجامح وتخيل أي شيء على أنه حقيقة، وفقا لموقعkidney.

عاطفيون جدا

عادة ما يكون لدى الأطفال العباقرة قدرة منخفضة على تحمّل الإحباط، وحساسية خاصة لأشياء معينة، والتعاطف مع الناس ولديهم إحساس كبير بالعدالة.

ذاكرة قوية

لديهم ذاكرة متميزة طويلة وقصيرة المدى، كما يتمتعون بجميع أنواع مهارات الذاكرة، حتى الذاكرة التصويرية (تذكر الأصوات والصور والأشياء).

يشككون في السلطة

الأطفال العباقرة يشككون في السلطة، لكنهم لا يفعلون ذلك كعمل من أعمال التمرد، بل لا يقبلون أي شيء غير مقنع، ولا يطيعون بشكل أعمى.

السعي للمثالية

يريد الأطفال العباقرة أن يكون كل شيء مثاليا، ولهذا السبب يحاولون تجنب الأخطاء ويشعرون بالإحباط إذا فشلوا.

الاندفاع والفضول

يتميز هؤلاء الأطفال بالاندفاع والفضول، لذلك يبحثون باستمرار عن معلومات جديدة لمواصلة التعلم.

النقد الذاتي

إحدى ميزاتهم الرئيسية هي أنهم ينتقدون أنفسهم عندما يفعلون شيئا ما، ويقضون الكثير من الوقت في تحليل الغرض من أفعالهم.

التغيير

إذا لم يصل هؤلاء العباقرة إلى أهدافهم، فإنهم يستمرون في التفكير فيما يحتاجون إلى تغييره من أجل الوصول إلى هذه الأهداف.

الوحدة

يُفضل هؤلاء الأطفال الوحدة، ويجدون صعوبة في تكوين علاقات، لأنهم يقضون الكثير من الوقت في العمل الجاد.

الهوس في التعلم

تحويل تفانيهم إلى سلوك مرضي يتعارض مع سعادتهم، وقد يصبحون مهووسين بشكل مفرط بتعلم أشياء جديدة، بحسب موقعyouaremom.