إرادة الرئيس تبون قويّة لتغيير الأوضاع العامة للبلاد

شدد على تقوية اللحمة الوطنية... بلعيد:

أكد رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، السبت بقالمة، بأن الاحتفال بالذكرى الـ60 لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية يعد فرصة لإبراز ما حققته الجزائر المستقلة من إنجازات في مختلف المجالات.

وقال بلعيد، في تجمع شعبي بقاعة المحاضرات للمركز الثقافي الإسلامي مبارك بولوح، يندرج ضمن برنامج الحزب للمشاركة في احتفالات الذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية: “لا بد من التركيز على الإيجابيات التي تحققت بفضل نجاح الثورة التحريرية المباركة”.

واعتبر ذات المسؤول الحزبي “أنه رغم بعض النقائص المسجلة في تحقيق التنمية، إلا أنه لا أحد ينكر ما تحقق بعد الاستقلال، حيث أصبحت اليوم المدارس والمتوسطات والثانويات والمرافق التعليمية والاجتماعية والرياضية والثقافية متواجدة في كل قرية والجامعات في كل ولايات الوطن”.

وقال رئيس حزب جبهة المستقبل في هذا السياق: “رغم كل ما يقال ورغم كل الصور السلبية التي تسعى بعض الأطراف إلى تسويقها، فإن الجزائر اليوم بخير”، مشيرا إلى أن “الجيل الحالي سيواصل المسيرة والتضحية من أجل أن تبقى الجزائر واقفة ومستقلة وحرة وتسير دوما إلى الأمام”.

وبعد أن أكد بأن إحياء مثل هذه المناسبات يعد فرصة لاستحضار التضحيات التي قدمها صناع الثورة التحريرية، دعا المسؤول الحزبي الشباب إلى الاهتمام بتاريخ بلاده والافتخار به.

وبخصوص وجهة نظر حزبه للتحديات المستقبلية التي تعيشها البلاد لبناء دولة قوية، أكد عبد العزيز بلعيد بأنه لمس شخصيا إرادة قوية لدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، “لتغيير الأوضاع العامة للبلاد نحو الأفضل”.

وقال أنه “من أهم ما يمكن التركيز عليه في المرحلة المقبلة هو تقوية اللحمة الوطنية بين كافة شرائح المجتمع”، مضيفا أنه يتعين أيضا استعادة الثقة بين المواطن والمسؤول مع التفكير الجدي والمدروس في مزيد من البرامج الموجهة لصالح الشباب لوقف ظاهرة الهجرة غير الشرعية وهجرة الأدمغة.