إسبانيا تخلد النجمة الثانية بإصدار عملة تذكارية

قّررت الحكومة الإسبانية إصدار عملات تذكارية احتفاء بتتويج منتخبها بلقب كأس العالم 2026، الذي أقيم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وستتولى دار سكّ العملة والطوابع الإسبانية إنتاج العملات، على أن يبلغ الحد الأقصى للإصدار 50 ألف قطعة.

وستحمل كل قطعة قيمة اسمية تبلغ 5 يوروهات، نحو 5.4 دولارات، وتعادل أربعة ريالات في النظام النقدي التاريخي الإسباني، بينما سيبلغ سعر بيعها 60.33 يورو “نحو 65.2 دولارا” قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة، مما يجعلها قطعة تذكارية مخصصة لهواة الجمع أكثر من كونها عملة متداولة.

وسيظهر على الوجه الأمامي للعملة الملك فيليبي السادس مع عبارة “فيليبي السادس ملك إسبانيا” وسنة السك 2026، فيما يتضمن الوجه الخلفي شعار كأس العالم FIFA World Cup 26، وأسفله عبارة “أبطال العالم”، مكتوبة بحروف كبيرة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تُصْدر فيها إسبانيا عملات تذكارية احتفاء بإنجازات كروية، إذ سبق أن أصدرت عملات خاصة بعد فوز منتخب السيدات بكأس العالم عام 2023، وكذلك عقب تتويج المنتخب الأول بلقب كأس أوروبا عام 2024.